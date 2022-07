Barry Callebaut zal de chocoladefabriek in Wieze begin augustus in fases opstarten. Het opruimen van de betrokken chocolade en de reiniging van de installaties na de eerder vastgestelde salmonellabesmetting verloopt 'voorspoedig', meldt het bedrijf vrijdag in een persbericht. Na enkele weken moet de fabriek opnieuw aan volle capaciteit draaien.

'Vandaag kunnen we aankondigen dat de opkuis van de door salmonella geïmpacteerde chocolade en het reinigen van onze installaties voorspoedig verloopt. Als gevolg van onze inspanningen, zullen we de eerste lijnen van onze chocoladefabriek in Wieze weer kunnen opstarten begin augustus', voegt Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut toe.

De opstart zal geleidelijk gebeuren. 'Het gaat om een gefaseerde opstart waarbij elke week meer lijnen en dus meer productiecapaciteit operationeel worden. We voorzien dat dit proces enkele weken in beslag zal nemen vooraleer we opnieuw de volledige capaciteit van onze Wieze fabriek kunnen benutten.'

De omvang van de reinigingsoperatie is 'ongezien' aldus de woordvoerder. Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld, met 24 productielijnen en tien 'opvormlijnen'. 'In totaal moet er meer dan 30 kilometer aan pijpleiding gereinigd worden. We hebben ook 120 opslagtanks - elk goed voor 20 ton aan vloeibare chocolade - die manueel geledigd, gereinigd en ontsmet worden. Meer dan 200 pompen, verbindingsstukken, kleppen enzovoorts moeten allemaal gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd worden', dixit Warlop.

Eind juni had het bedrijf gemeld dat de productie in Wieze stilgelegd werd na de ontdekking van de besmetting in een productielot. De productie werd op 29 juni gestopt nadat de besmetting twee dagen eerder aan het licht gekomen was bij het productielot. Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd, werden geblokkeerd.

Later bleek dat de besmetting afkomstig was van een lot lecithine, een grondstof die in de voedingsindustrie als emulgator gebruikt wordt. De grondstof was afkomstig uit Hongarije, meldde het voedingsagentschap FAVV. Een emulgator zorgt er bijvoorbeeld voor dat water en vet vermengd blijven.

