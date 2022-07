Een levering van de grondstof lecithine uit Hongarije ligt aan de basis van de salmonellabesmetting bij de chocoladeproducent Barry Callebaut uit Wieze, meldt het federaal voedselagentschap FAVV.

De oorzaak van de salmonellabesmetting bij chocoladefabrikant Barry Callebaut in Wieze is bekend. Eén batch gecontamineerde lecithine, een grondstof, ligt aan de basis van de externe besmetting, meldt het bedrijf dinsdag.

Het bedrijf communiceert de namen van de bedrijven niet, maar volgens het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) werd het lot gecontamineerde lecithine geleverd door een producent uit Hongarije. Het FAVV heeft daarom een waarschuwing verstuurd via het RASFF-waarschuwingssysteem (Rapid Alert System for Food and Feed, nvdr.), aldus woordvoerster Hélène Bonte. Verdere informatie over die leverancier geeft het FAVV niet.

'Op basis van intern onderzoek, en bevestigd door de testresultaten van externe en onafhankelijke laboratoria, stelt Barry Callebaut vast dat één batch gecontamineerde lecithine, die de oorsprong is van de salmonellabesmetting, via transport met een derde partij binnenkwam in onze fabriek in Wieze en afkomstig is van een lecithinefabrikant', zegt woordvoerder Korneel Warlop van Barry Callebaut. Het bedrijf maakte de bevindingen over aan het voedselagentschap, beide zijn in continu overleg, voegt hij eraan toe.

Barry Callebaut communiceert de namen van de bedrijven niet zolang het onderzoek naar de bronoorzaak van de besmetting loopt, vervolgt de woordvoerder. 'Deze evolutie is een belangrijke stap voorwaarts voor Barry Callebaut in het bepalen van de eindverantwoordelijkheid gelinkt aan deze besmetting.'

Vorige week meldde Barry Callebaut al dat geen besmette chocolade tot bij de consument geraakt is. Het bedrijf had zelf de 73 bedrijven gecontacteerd die gecontamineerd product uit de fabriek in Wieze ontvingen. Het FAVV bevestigt nu dat er voor de 32 bedrijven van die lijst die in België gelegen zijn, 'op dit moment van het onderzoek geen indicaties zijn dat die producten op de markt gekomen zijn.'

Het FAVV voegt eraan toe dat het voorlopig alleen om loten gaat die gelinkt zijn aan Barry Callebaut. Er zijn geen aanwijzingen over andere bedrijven.

Lecithine wordt in de voedingsindustrie gebruikt als een zogenaamde emulgator, een stof die er bijvoorbeeld voor zorgt dat water en vet vermengd blijven

