Barco zou de lat op alle gebieden hoger leggen. Dat beloofden Charles Beauduin en An Steegen een jaar geleden bij hun aantreden als co-CEO's. De verwachtingen zijn al deels ingelost. De Kortrijkse wereldspeler in beeldverwerking profiteert optimaal van het post-covidtijdperk, en daar moeten nog nieuwe goudhaantjes bij komen. "We investeren meer dan 10 procent van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Dat is te veel om je enkel toe te leggen op kleine verbeteringen."

Buiten is het grijs en guur, maar in de futuristische hoofdzetel in Kortrijk gonst het van de bedrijvigheid wanneer de co-CEO's An Steegen en Charles Beauduin ons ontvangen. Het is een passende metafoor bij het eerste echte dubbelinterview sinds hun aantreden in de nazomer van 2021. Zowat alle Belgische beursgenoteerde bedrijven delen al heel 2022 in de klappen, maar niet Barco. Het bedrijf presteert op dit moment 30 procent beter dan de Belgische beursindex Bel-20, waar het nog even deel van heeft uitgemaakt. Een kwartaalupdate vorige week toonde ook het herstel van Barco's omzet. De beeldverwerkingsspecialist heeft weer zicht op een jaaromzet die door het plafond van 1 miljard euro breekt.

De coronacrisis, waardoor Barco een omzetklap van meer dan 200 miljoen euro opliep, is eindelijk verteerd. "De coronacrisis was een drama voor Barco", zegt Charles Beauduin, naast CEO ook referentieaandeelhouder met een participatie van 21,7 procent. "Onze organisatie was ook wat in slaap gevallen, maar onze kwartaalupdate geeft aan dat we weer op koers zitten. Het aandeel doet het dit jaar beter op de beurs, maar wij zijn vooral bezig met de langere termijn." "De coronacrisis trof twee van onze drie grote afdelingen", vult An Steegen aan. "Events, bioscopen en andere segmenten van onze Entertainment-afdeling kwamen stil te liggen. Er werd fors minder in nieuwe apparatuur geïnvesteerd. Voor onze Enterprise-afdeling gold een gelijkaardig verhaal. Door het massale thuiswerk waren bedrijven niet geneigd hun vergaderzalen beter uit te rusten. In het post-covidtijdperk trekken die markten weer fors aan. Mensen zijn het beu om elke dag thuis te zitten. Deeltijds thuiswerk is natuurlijk wel een blijver. Onze ClickShare-oplossing is essentieel om een vlotte hybride vergadering te organiseren, waarbij sommige deelnemers vanop afstand inbellen. Het is allang geen tool meer waarmee je enkel draadloos kunt presenteren in de vergaderzaal." CHARLES BEAUDUIN. "Ten eerste moeten we het recessiegevaar nuanceren. In grote delen van de wereld is geen sprake van een recessie. In onze branche moeten bovendien niet alleen veel investeringen worden ingehaald na corona, de achterliggende technologie heeft ook enorme stappen vooruit gezet en klanten willen daarvan profiteren. Dat leidt tot goed gevulde orderboekjes." AN STEEGEN. "Toen corona uitbrak, zaten we net in de omschakeling van lampen naar lasers in onze projectoren (de belangrijkste business van Barco, nvdr). Laserprojectoren gaan veel langer mee dan modellen met lampen, verbruiken veel minder energie en zorgen voor een nog betere beeldkwaliteit. Op onze recente analistendag hebben we onze nieuwste laserprojector voorgesteld. Daarmee kunnen we het licht in realtime aansturen om een hogere helderheid en donkerder zwart te creëren. "Dat gaat dus niet over technologische snufjes die onze klanten niet nodig hebben. Integendeel, bioscopen investeren in laserprojectoren omdat ze de hogere beeldkwaliteit en de betere beleving nodig hebben om mensen weer naar de cinema te lokken." BEAUDUIN. "Barco heeft heel verschillende eindklanten, maar het gaat wel om dezelfde business. Bovendien is Barco op wereldschaal een relatief klein bedrijf. Door het op te splitsen zouden er echt kleine bedrijfjes ontstaan." STEEGEN. "Beeldverwerking is de rode draad doorheen al onze activiteiten. Het komt altijd op hetzelfde neer: we moeten ervoor zorgen dat een gecapteerd beeld zo goed mogelijk wordt weergegeven, met zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies. Veel meer dan vroeger is dat een kwestie van software en artificiële intelligentie geworden. We zetten daar hard op in. "In onze Healthcare-afdeling zie je veel voorbeelden van die combinatie en van het potentieel daarvan. Operatiekamers worden volledig gedigitaliseerd. Alle systemen moeten met elkaar kunnen praten. Bij de communicatie met een chirurgische robot telt elke milliseconde. Dat betekent ook dat de beeldverwerking razendsnel moet gebeuren, dat chirurgen en medisch personeel de beelden van pakweg een endoscoop (chirurgische camera, nvdr) direct op het juiste scherm moeten kunnen zien. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn aan die beelden andere informatie toe te voegen waarmee chirurgen hun operaties ter voorbereiding kunnen visualiseren." STEEGEN. "We investeren meer dan 10 procent van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Dat is een te hoog bedrag om je enkel toe te leggen op kleine verbeteringen. We willen de standaard blijven in onze branches, ook al betekent dat dat we door innovatie soms onze eigen producten kannibaliseren of verouderen." BEAUDUIN. "Mensen reageren op de doelstellingen die je hen geeft. We willen inderdaad veel ambitieuzer zijn in onze productontwikkeling. Daarom hebben we de lat hoger gelegd. Dat is een signaal voor onze teams dat ze risico's mogen nemen met hun prototypes. Grote aankondigingen over nieuwe producten zijn nog niet voor heel binnenkort, maar ze komen eraan." BEAUDUIN. "Er was een matrixstructuur waarin de commerciële teams, zoals de marketing of de sales, te los stonden van de productafdelingen. Voor zeer grote bedrijven is dat misschien nuttig, maar hier was dat te zwaar. We zijn geen conglomeraat zoals Unilever. We zijn een technologiebedrijf waar de snelheid van uitvoering cruciaal is." STEEGEN. "Onze organisatie was door die matrixstructuur te veel naar binnen gericht. Beslissingen sleepten te lang aan. Nu is het weer duidelijk voor iedereen. Elke businessunit heeft de volledige verantwoordelijkheid over de processen die belangrijk zijn voor hen. Dat vuurt de ondernemingszin aan. Ze staan ook weer dichter bij de klant. Dat is heel belangrijk. De vereenvoudiging werpt al zijn vruchten af. We zien meer daadkracht." BEAUDUIN. "De herstructurering was in de eerste plaats gebeurd omdat binnen Barco veel kleine afdelingen waren gegroeid. Dat zorgde voor een gebrek aan focus. Barco had nadien inderdaad geen vette organisatie, maar de structuur was te complex. Bij onze aanstelling hebben we de lat op alle gebieden hoger gelegd, ook voor de rentabiliteit. Een technologiebedrijf heeft hoge marges nodig. Anders kan het niet genoeg investeren in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten te versterken." STEEGEN. "Ik wil enkel dat etiket dragen als ik het zelf mag invullen. (lacht) Technologie is mijn passie en in een ingenieursbedrijf zoals Barco voel ik mij als een vis in het water. Maar ik ben altijd met meer dan de technologie bezig. Het moet leiden tot een product dat je kunt vermarkten en dat een positieve impact op de maatschappij kan hebben. Ik heb het geluk dat ik in mijn carrière bij organisaties heb gewerkt die met megatrends bezig zijn geweest: bij IBM en imec waren het halfgeleiders en het internet der dingen, bij Umicore was het elektrificatie." STEEGEN. "Dat viel heel goed mee, ik ben getrouwd met een West-Vlaming. (glimlacht) Barco is een internationaal bedrijf. Er zijn meer dan vijftig nationaliteiten en zo'n vijftig kantoren of productiesites op zowat alle continenten. Diversiteit en inclusie zijn heel belangrijk, zeker omdat we niet genoeg technische mensen kunnen aantrekken in Vlaanderen." BEAUDUIN. "Die diversiteit is ook heel belangrijk omdat we over de hele wereld klanten hebben. In het Westen zijn we voor films bijvoorbeeld vooral gericht op Hollywood, maar in India is er Bollywood. We hebben als wereldspeler die lokale aanwezigheid nodig om de verschillende culturen te begrijpen, om ervoor te zorgen dat onze producten effectief de noden van onze klanten invullen." BEAUDUIN. "In het tweede kwartaal was de impact nog 40 miljoen. We rijden dat gat dicht. En als ik zeer pragmatisch denk, dan is het eigenlijk in ons voordeel dat de wereldeconomie wat vertraagt en de wereldwijde vraag naar elektronica en andere onderdelen wat afneemt. Ook andere giganten, zoals Siemens, konden niet leveren door tekorten en andere leveringsproblemen. Voor ons speelden vooral tekorten bij halfgeleiders, wij gebruiken zeer gespecialiseerde computerchips en sensoren. De coronacrisis (waardoor de toeleveringsproblemen zijn begonnen, nvdr) is een wake-upcall geweest. Onze producten bleven te lang met dezelfde versie van componenten werken." STEEGEN. "Barco werkt met meer dan 3.000 componenten in al zijn hardware. Het is een les geweest dat we in onze producten altijd de nieuwste versie van een component moeten kunnen gebruiken. Dat vergt meer aandacht voor standaardisatie, maar zo kunnen wij beter mee-evolueren met onze leveranciers. Het is begrijpelijk dat zij hun productielijnen prioritair willen laten draaien voor hun nieuwste componenten." BEAUDUIN. "Dat is niet altijd een voordeel. Als het ergens tegenzit, voelen we het direct. (lacht) Maar dat gezegd zijnde, het is vooral een privilege. We zitten op de eerste rij om te zien hoe technologie en innovatie tot baanbrekende zaken leiden, in de hele wereld." BEAUDUIN. "Als ondernemer moet je ermee leren te leven dat je een speelbal bent van politiek-economische trends. Of het nu inflatie, economische spanningen of andere externe omstandigheden zijn. Er zit niet anders op dan ons aan te passen, maar gelukkig zijn we een flexibel bedrijf." BEAUDUIN. "Door de lange quarantaineperiodes is een bezoek aan China niet werkbaar. Het zerocovidbeleid weegt wat op de groei. Maar het is een land met 1,3 miljard inwoners. Het stopt heus niet met groeien omdat sommige regio's regelmatig in lockdown moeten gaan. China transformeert van een fabriek van de wereld naar een consumentenmaatschappij als de onze. Die structurele trend is goed voor ons." STEEGEN. "Je mag ook niet vergeten dat China heel veerkrachtig is. De voorbije jaren hebben we telkens gezien hoe snel het na een lockdown weer een versnelling hoger schakelt."