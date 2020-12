Barbara D'haene is medeoprichter van Akcelis, dat een softwareplatform ontwikkelde om bewustmakingscampagnes op te zetten rond klinische studies.

Samen met Nathalie Niclaus richtte Barbara D'Haene in 2015 Akcelis op. Ze zochten een oplossing voor het tekort aan kandidaten voor klinische studies. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins heeft nog eens aangetoond hoe belangrijk zulke klinische studies zijn. D'haene, een doctor in de medische genetica, legt uit: "Grote farmabedrijven werken samen met artsen. Als zij aan patiënten voorstellen deel te nemen aan een klinische studie, deinzen die daar vaak voor terug. Stel je voor: je hebt te horen gekregen dat je borstkanker hebt en dan vraagt je arts of je wilt meedoen aan een studie. Mensen zijn bang dat ze dan als een laborat behandeld worden en krijgen het gevoel dat het erg slecht met hen gaat. Want waarom zouden ze je anders opofferen voor de wetenschap? Wij vonden dat er een soort algemene educatie nodig was, een bewustmakingscampagne. Met Akcelis informeren we patiënten. We vertellen wat ze kunnen verwachten, waarna ze op eigen initiatief een vragenlijst kunnen beantwoorden, om te zien of ze in aanmerking komen voor de studie. We zijn een schakel tussen de patiënt en de arts."

Mensen vooruithelpen

Hun plannen kregen niet van iedereen steun. "Wat wij doen, was onbekend in Europa. We deden enkele pilotprojecten bij klanten in de biotech- en de farmaindustrie. Zo zijn we zonder investeringen van buitenaf gaandeweg uitgegroeid van een start-up tot een scale-up. In enkele jaren waren we een belangrijke speler op de Europese markt."

In februari werd Akcelis overgenomen door Pivotal, een Spaanse organisatie die klinische studies uitvoert voor farmaklanten. Akcelis vormt nu een nieuw departement in dat bedrijf. Barbara D'haene werd directeur Patient Journey van Pivotal en is met haar departement belast met de communicatie met de patiënt. "We kijken welke informatie de patiënten nodig hebben om zich een goed beeld van een onderzoek te kunnen vormen en sneller bereid te zijn eraan deel te nemen. We zorgen ervoor dat deelnemers begrijpen dat ze andere mensen en de wetenschap vooruithelpen."

Appetijt voor wetenschap

D'haene is vereerd dat ze in de eerste Belgische Inspiring Fifty-lijst staat. "Ik vind het leuk dat ik andere vrouwen kan inspireren, maar ik vind het niet zo speciaal dat ik als vrouw aan het hoofd van een technologiebedrijf sta. Ik kan dat perfect combineren met mijn gezin. Ik houd van mijn werk, maar maak voldoende tijd voor vrienden en familie."

Vindt D'haene dat er meer vrouwen in de wetenschap actief zouden moeten zijn? "Dat zou fijn zijn, maar we moeten dat niet doen om de statistieken te verbeteren, wel omdat de geschikte vrouwen er zijn, met hun kennis, hun enthousiasme en hun lef. Ik vind het belangrijk dat jonge meisjes op school hun appetijt voor wetenschap en techniek kunnen ontwikkelen. De school van mijn dochtertje van acht deed als een van de eerste mee aan het STEM-onderwijs. Al van in de kleuterklas krijgen de kinderen daar wekelijks genderneutrale opdrachten over wetenschap en techniek. Dat is fantastisch!"

Samen met Nathalie Niclaus richtte Barbara D'Haene in 2015 Akcelis op. Ze zochten een oplossing voor het tekort aan kandidaten voor klinische studies. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins heeft nog eens aangetoond hoe belangrijk zulke klinische studies zijn. D'haene, een doctor in de medische genetica, legt uit: "Grote farmabedrijven werken samen met artsen. Als zij aan patiënten voorstellen deel te nemen aan een klinische studie, deinzen die daar vaak voor terug. Stel je voor: je hebt te horen gekregen dat je borstkanker hebt en dan vraagt je arts of je wilt meedoen aan een studie. Mensen zijn bang dat ze dan als een laborat behandeld worden en krijgen het gevoel dat het erg slecht met hen gaat. Want waarom zouden ze je anders opofferen voor de wetenschap? Wij vonden dat er een soort algemene educatie nodig was, een bewustmakingscampagne. Met Akcelis informeren we patiënten. We vertellen wat ze kunnen verwachten, waarna ze op eigen initiatief een vragenlijst kunnen beantwoorden, om te zien of ze in aanmerking komen voor de studie. We zijn een schakel tussen de patiënt en de arts." Hun plannen kregen niet van iedereen steun. "Wat wij doen, was onbekend in Europa. We deden enkele pilotprojecten bij klanten in de biotech- en de farmaindustrie. Zo zijn we zonder investeringen van buitenaf gaandeweg uitgegroeid van een start-up tot een scale-up. In enkele jaren waren we een belangrijke speler op de Europese markt." In februari werd Akcelis overgenomen door Pivotal, een Spaanse organisatie die klinische studies uitvoert voor farmaklanten. Akcelis vormt nu een nieuw departement in dat bedrijf. Barbara D'haene werd directeur Patient Journey van Pivotal en is met haar departement belast met de communicatie met de patiënt. "We kijken welke informatie de patiënten nodig hebben om zich een goed beeld van een onderzoek te kunnen vormen en sneller bereid te zijn eraan deel te nemen. We zorgen ervoor dat deelnemers begrijpen dat ze andere mensen en de wetenschap vooruithelpen." D'haene is vereerd dat ze in de eerste Belgische Inspiring Fifty-lijst staat. "Ik vind het leuk dat ik andere vrouwen kan inspireren, maar ik vind het niet zo speciaal dat ik als vrouw aan het hoofd van een technologiebedrijf sta. Ik kan dat perfect combineren met mijn gezin. Ik houd van mijn werk, maar maak voldoende tijd voor vrienden en familie." Vindt D'haene dat er meer vrouwen in de wetenschap actief zouden moeten zijn? "Dat zou fijn zijn, maar we moeten dat niet doen om de statistieken te verbeteren, wel omdat de geschikte vrouwen er zijn, met hun kennis, hun enthousiasme en hun lef. Ik vind het belangrijk dat jonge meisjes op school hun appetijt voor wetenschap en techniek kunnen ontwikkelen. De school van mijn dochtertje van acht deed als een van de eerste mee aan het STEM-onderwijs. Al van in de kleuterklas krijgen de kinderen daar wekelijks genderneutrale opdrachten over wetenschap en techniek. Dat is fantastisch!"