Op de beurs noteren Europese banken gemiddeld een kwart lager dan op het dieptepunt van de financiële crisis tien jaar geleden. Slechte kredieten, een lage rendabiliteit, hoge kosten en een verwachte groeivertraging spelen de sector parten.

In een opmerkelijk interview ( zie de link onderaan) ventileert Jan Cerfontaine, de oud-bestuursvoorzitter van Argenta, zijn bezorgdheden over de financiële sector. Banken en regelgevers houden volgens hem te weinig rekening met de lessen van de financiële crisis van 2008. "Ten gronde is bij de grootbanken weinig tot niets veranderd", zegt Cerfontaine. Hij waarschuwt voor te grote en complexe instellingen die nog altijd gedreven worden door winstbejag en financiële incentives, en die zich steeds meer spiegelen aan technologiereuzen zoals Google, Amazon en Facebook. De voormalige zakenadvocaat staat niet alleen met zijn wantrouwen. Heel wat financieel analisten en beleggers laten de banken links liggen. Ruim tien jaar na de financiële crisis noteert het gemiddelde Europese bankaandeel tegen slechts 0,7 keer de boekwaarde. Al liefst acht jaar noteren de banken onder hun boekwaarde. Dat betekent dat investeerders nog meer ellende verwachten. Nooit eerder duurde het herstel zo lang. In haar pas verschenen Financial Stability Review 2019 maakt de Europese Centrale Bank een stand van zaken op van de banksector in de eurozone. Wij zetten de pijnpunten uit het rapport op een rijtje. Vooral de dreigende groeivertraging lijkt de hoop op beterschap in de kiem te smoren...