Met een partnership met Realis wil de vastgoedtak van Bank Van Breda inspelen op de toenemende vraag naar investeringsvastgoed.

Na een kennismakingsronde van meer dan een jaar kondigen Van Breda Immo Consult en Realis een strategisch partnership aan. Van Breda Immo Consult is een dochter van Bank van Breda, die de klanten van de bank advies geeft bij hun investeringen in vastgoed. Realis, opgericht door Peter Vanmaldeghem, legt zich al 23 jaar toe op investeringsvastgoed voor particulieren.

Van Breda Immo Consult en Realis delen een cliënteel: ondernemers en vrije beroepers. Met het partnership willen ze inspelen op de groeiende vraag van Belgen naar "rendabele, veilige en zorgeloze vastgoedoplossingen voor hun vermogen", zeggen ze.

Beide partijen benadrukken hun onafhankelijke rol in de samenwerking. Voor klassiek, bestaand vastgoed blijft Van Breda Immo Consult een beroep doen op een netwerk van aankoopmakelaars. Realis zal zijn nieuwbouwaanbod nog altijd ter beschikking stellen van makelaars en investeringsadviseurs. Maar het partnership beoogt ook een zekere vorm van exclusiviteit. "Wij geven advies vanuit een totaalplaatje, waarbij we verschillende partners hebben", stelt Dirk Wouters, de voorzitter van het directiecomité van Bank Van Breda. "Delen Private Bank is daar één van. Maar als het over residentieel nieuwbouwvastgoed gaat, is dat voortaan Realis. Dat doen we heel bewust, want als er iets goeds bestaat, moeten we het niet zelf willen uitvinden." Bank Van Breda is dan weer de enige bank in het partnernetwerk van Realis.

