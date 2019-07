De Chinese eigenaar Anbang heeft de verkoop van Bank Nagelmackers opgestart, meldt De Tijd op basis van bronnen.

Bank Nagelmackers, de bank die in 2015 tien jaar na de fusie met Delta Lloyd in handen kwam van de Chinese verzekeringsgroep Anbang, focust zich op vermogende klanten.

Hoewel het verkoopdossier zich volgens De Tijd in een pril stadium bevindt, werd naar verluidt Deutsche Bank al aangeduid om de transactie te begeleiden. De zakenbankiers van Deutsche Bank werden eerder al aangeduid om de overname van de verzekeraar Fidea, een ander onderdeel van Anbang, tot een goed einde te brengen.

Anbang kwam enkele jaren geleden in de problemen toen oprichter Wu Xiahou gearresteerd werd voor fraude. Nadat Chinese autoriteiten de verzekeraar onder curatele hadden geplaatst, verkocht Anbang Fidea aan de Zwitserse verzekeraar Baloise en Vivat aan een combinatie van Athora (levensverzekeringen) en NN (schadeverzekeringen). Volgens De Tijd is het nu de beurt aan Bank Nagelmackers, waarvan de waarde in de markt geraamd wordt op 150 tot 225 miljoen euro. Bank Nagelmackers telde eind vorig jaar 92.000 kanten, van wie twee derde retailklanten. Als mogelijke koper circuleert onder meer de naam van ABN AMRO, meldt de krant.

Tim Rooney werd vorig jaar aangeduid als CEO om van Bank Nagelmackers een rendabele vermogensbank te maken. De bank was in 2018 na een transformatie namelijk in de rode cijfers beland. Rooney is ook de CEO van de overkoepelende Anbang Belgium Holding. In een interview met Trends vorige maand lichtte de CEO de strategie van de bank toe. Op de vraag of hij Bank Nagelmackers verkoopklaar moest maken, bleef Rooney het antwoord schuldig. 'Ik kijk niet verder dan 2021. Dan moet de aandeelhouder beslissen over de toekomst van Nagelmackers. Ik ga ervan uit dat ik als CEO van Anbang Belgium Holding als eerste zal vernemen wat die beslissing is', luidde het.