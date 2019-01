Banca Problema raakt niet opgelost: komt er een nieuwe bankencrisis?

2 januari 2019. De eerste officiële werkdag van het nieuwe jaar. Terwijl de meeste mensen hun collega's de beste wensen overmaken, grijpt de ECB in de Italiaanse banksector in. De Europese toezichthouder plaatst de Banca Carige, de tiende bank van Italië, onder tijdelijk bewind. Ze benoemt drie bestuurders en een controlecomité, die de leiding over de bank met 16 miljard euro deposito's in kas en een balanstotaal van 24 miljard euro overnemen.

