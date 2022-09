Audi Brussels mag extra elektrisch model bouwen

De Audi-fabriek in Vorst krijgt in de loop van volgend jaar een tweede elektrisch model toegewezen. Behalve de huidige e-tron zal bij Audi Brussels ook de Q4 e-tron van de band rollen. Dat is uit vakbondsbron aan Belga bevestigd, na berichtgeving door De Tijd. De directie van de fabriek zegt dat er nog geen beslissing is genomen.

Audi Brussels e-tron