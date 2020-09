De rusthuizen van de Belgische groep Armonea komen mogelijk in Zweedse handen.

De Scandinavische investeringsmaatschappij EQT Infrastructure is exclusieve gesprekken gestart om een meerderheidsbelang te verwerven in Colisée. Dat is de Franse groep waartoe Armonea behoort.

Armonea, met meer dan tachtig woonzorgcentra en circa 6.400 werknemers in België, kwam vorig jaar in handen van Colisée.

De Franse groep omvat meer dan 270 rusthuizen in Frankrijk, België, Spanje en Italië. Ze stelt meer dan 16.000 mensen tewerk.

De familie Van den Brande en Frédéric de Mévius , een telg van een van de families die referentieaandeelhouder zijn van AB InBev, lagen samen aan de basis van Armonea.

Zij brachten in 2008 de rusthuisactiviteiten van de familie Van den Brande samen met Restel Résidences, een onderdeel van Verlinvest. Een jaar later richtten Lode Van den Brande en zijn broers Peter, Dirk en Jan de holding Palmyra Brands op.

