De arbeiders bij Punch Powertrain in Sint-Truiden hebben vrijdag het werk neergelegd. Het Truiense bedrijf zou een onbekend aantal banen schrappen. Vakbonden en directie zullen vrijdag een eerste overleg houden, meldt metaalvakbond ACV-CSC METEA.

De vroege ploeg van arbeiders heeft vrijdag het werk neergelegd. Of de volgende ploegen opnieuw aan de slag zullen gaan, is voorlopig onduidelijk. De directie zit nu in eerste instantie samen en zal in een volgende fase vanaf 11 uur een eerste overleg met de vakbonden houden.

De personeelsleden werden vrijdag enorm verrast door het nieuws in de kranten. 'We betreuren dat dit in de pers zo uitvergroot wordt. Men maakt vergelijkingen met Ford Genk', zegt Peter Kunnen van ACV-CSC METEA. 'Ik snap de reactie van de mensen wel. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden, want de mensen hebben recht op de juiste informatie. We hopen na het overleg meer uitleg te hebben', aldus de vakbondsman.

De vakbonden waren op de hoogte van de moeilijkheden in het bedrijf. 'De communicatie gebeurt intern tussen vakbonden en directie. We hebben altijd een open overleg gehad, dus we wisten dat er moeilijkheden waren bij de Chinese moeder en in Sint-Truiden', stelt Kunnen. 'Bij een dipje in de markt is het even slikken. Ik zou dan niet aan paniekvoetbal doen maar de rust bewaren, want dit wordt in de buitenwereld niet positief onthaald.'

Punch Powertrain heeft namelijk een contract met Peugeot, en dat mag volgens de vakbond niet op het spel gezet worden. 'We moeten opletten voor een sneeuwbaleffect. Dergelijke verhalen gaan bij klanten ook in het verkeerde keelgat schieten. Als zij hun contract herzien, is er wel een probleem natuurlijk. Dus dat is toch een beetje met vuur spelen', aldus Kunnen. 'Als je echter ziet hoe het bedrijf de laatste jaren gegroeid is, zal men met zijn allen inspanningen doen om dat te voorkomen', luidt het.