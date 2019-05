Anne Vleminckx, die in het verleden financiële topfuncties uitoefende bij onder meer (de voormalige) Generale Bank, KU Leuven en Agfa, wordt voorgedragen als onafhankelijk bestuurder bij Brouwerij Haacht.

De voorbije jaren had Anne Vleminckx (65) voornamelijk bestuursmandaten, onder meer bij Amnesty International België. In de jaren negentig bekleedde ze financiële topfuncties bij de voormalige Generale Bank, KU Leuven en de Beurs van Brussel. In 2005 werd ze CFO van Agfa.

Tijdens de algemene vergadering van 28 mei aanstaande bij Brouwerij Haacht wordt ze voorgedragen als onafhankelijk bestuurder. 'Ik heb geen banden met de familiale eigenaar, de familie Van der Kelen', meldt Anne Vleminckx, die zelf in Haacht woont. 'In het verleden had ik nooit een mandaat bij een brouwer. Wat me aantrekt aan Brouwerij Haacht? Het is een familiebedrijf. Het is al heel lang op de beurs genoteerd. De brouwerij heeft het ook heel goed gedaan de voorbije jaren'. De brouwerij werd opgericht in 1898 en staat sinds 1906 op de beurs.

De gedelegeerd bestuurder, Frédéric van der Kelen, wordt op 28 juni 86 jaar. In 2018 werd zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder voor zes jaar verlengd. De derde generatietelg is sinds 1968 gedelegeerd bestuurder, en de langst zittende en oudste CEO van een beursgenoteerd bedrijf in België. 'Dit is uiteraard een ongewone situatie. Maar ik geef geen commentaar op zijn persoon. En Frédéric van der Kelen werkt daar niet alleen in de brouwerij.'

Anne Vleminckx wordt voorgedragen door de raad van bestuur. Haar selectie 'heeft enige tijd geduurd.' De raad van bestuur telt vandaag zes leden, waarbij vier telgen van de familie Van der Kelen. Frédéric, en zijn kinderen Baudouin (50) en Anne (56). Ook schoonzoon François Monfils zetelt als bestuurder. Isabelle Van der Kelen (53) is een dochter van Marc Van der Kelen, de in 2015 overleden broer van Frédéric. Anne Vleminckx wordt de derde vrouwelijke bestuurder. Haar aanstelling is wellicht een formaliteit, want de familie Van der Kelen controleert 85 procent van de aandelen in Brouwerij Haacht.

Belgische biermarkt daalde opnieuw

Brouwerij Haacht haalde in 2018 een omzet van 105 miljoen euro, een groei met ruim 4 procent. De bierverkoop steeg 4,5 procent in volume. Maar het bedrijfsresultaat daalde met bijna een kwart naar 7,25 miljoen euro. De bedrijfskosten stegen feller dan de bedrijfsopbrengsten. Eén van de redenen was de stijgende personeelslast. Het aantal werknemers klom met 14 naar 440. Maar Brouwerij Haacht merkte tevens 'de spanning op de arbeidsmarkt en de daar bijhorende looninflatie.'

De brouwer schat dat de algemene Belgische biermarkt vorig jaar met 1 procent kromp. Horeca, goed voor 42 procent marktaandeel, verloor 5 procent in volume. Het winkelsegment (goed voor het overige 58 procent marktaandeel) won 2 procent in volume. Brouwerij Haacht put 63 procent van zijn Belgische bierverkoop uit de horeca. De brouwer deed het beter dan de algemene markt, want verloor slechts een half procent volume in de Belgische horeca. De omzet in België bedroeg 73,4 miljoen euro, een groei met 0,2 procent.

De omzet uit export groeide met een zevende naar 32 miljoen euro. Brouwerij Haacht scoorde vooral in Frankrijk, Nederland, Italië en Spanje.