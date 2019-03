Ann Desender (Barco): 'Je moet keuzes maken'

Barco doet het goed. Dat het technologiebedrijf sinds deze maand tot de Bel-20 behoort, is daar een bewijs van. 'We leggen de lat voortdurend hoger', zegt CFO Ann Desender.

Er ligt sinds vorige week nog wat extra druk op de schouders van Ann Desender. Barco behoort sinds deze maand tot de Bel-20, de index van de Belgische steraandelen. "We zien dat als een grote eer, maar een collega verwoordde het treffend: ook al krijg je een Michelin-ster, je moet goed blijven koken", zegt Ann Desender, die sinds 2008 voor Barco werkt en eerst kaderfuncties vervulde in de finance-afdeling van de marktleider in visualisatietechnologie. "Toen Jan De Witte Eric Van Zele als CEO opvolgde, werd ik CFO. Gelukkig had ik een goed team rond mij. Dat vergemakkelijkte de overdracht en het zorgde er ook voor dat ik genoeg tijd had voor de vele niet-financiële zaken die bij mijn nieuwe functie kwamen kijken. Jan ziet een CFO niet als iemand die louter de cijfers rapporteert, maar als iemand met wie hij actief over de strategie kan discussiëren en die de uitvoering mee opvolgt."

Barco, waarvan de omzet al enkele jaren boven het miljard euro uitkomt, werkt aan een opmerkelijke remonte. In twee jaar is de koers van het aandeel verdubbeld. Dat is voor een groot stuk te danken aan de fors verbeterde winst. Desender heeft daar sterk op gefocust. "Onze brutomarges waren goed, maar de operationele winstgevendheid, de ebitda, bedroeg 8 procent van de omzet in 2016. Jan en ik hebben op de Capital Markets Day van 2017, onze eerste grote afspraak met institutionele beleggers en analisten, de lat hoger gelegd en verduidelijkt dat we onder meer mikten op 12 tot 14 procent tegen 2020. "

In 2018 zat Barco al aan 12 procent. Het verscherpte daarom zijn doelstellingen. In 2020 mikt het op een ebitda-marge van om en bij 14 procent. Om dat te bereiken wil Desender doorgaan op dezelfde weg. "Het was in de eerste plaats een wijziging in de bedrijfscultuur: voortdurend de lat hoger leggen. Dat betekent ook keuzes maken en activiteiten afstoten die geen of onvoldoende winst opleveren. Daarnaast blijven we werken aan onze veerkracht. Het voorbije jaar is de omzet niet gegroeid, dat was verwacht. De markt van cinemaprojectoren was even wat kalmer na een vervangingspiek. Nu is er een nieuwe golf. Onze winstgevendheid fluctueerde vroeger meer door omzetschommelingen. Nu hebben we dat veel beter onder controle. Naast de finance-afdeling met wereldwijd 120 werknemers, stuur ik een team aan dat voortdurend onze processen bekijkt."

Vereenvoudigen

Eind 2018 verraste Barco met de aankondiging 240 van de 3600 banen te schrappen. "Het sociaal overleg verliep vlot. Veel mensen konden solliciteren voor een nieuwe functie en we hebben de ontslagen beperkt. We vereenvoudigden onze structuur. Niet alleen om efficiënter te werken, ook om de vrijgekomen middelen te herinvesteren."