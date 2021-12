De Amerikaanse economie zal terugkrabbelen naar de trend van voor de coronacrisis.

Op het eerste gezicht lijken de Amerikaanse nominale groeicijfers voor 2021 een verbluffende prestatie. Het bruto binnenlands product (bbp) zal met bijna 6 procent toenemen, terwijl het in 2020 nog met 3,5 procent gekrompen was. Het plaatje is zorgwekkender als je het van nabij bekijkt. De inflatie is sterk gestegen, bedrijven hebben moeite om arbeidskrachten te vinden en alles is schaars, van luiers tot auto's. Het komende jaar zullen we het tegenovergestelde zien: de nominale cijfers zullen minder indrukwekkend ogen, maar onder de motorkap zal de Amerikaanse economie gezonder draaien. De groei zal in 2022 bijna zeker vertragen. De meeste analisten voorspellen een toename met zowat 4 procent. Dat is volgens de maatstaven van de voorbije decennia nog altijd robuust.

De eerste maanden van 2022 zullen alle ogen gericht zijn op de Federal Reserve. Gezien de sterke economische situatie, zal de centrale bank een einde maken aan haar ultrasoepele monetaire beleid. Voorzitter Jerome Powell heeft al aangegeven dat de Fed eind 2021 zal beginnen met de 'tapering' - de geleidelijke stopzetting van de maandelijkse aankoop van obligaties en andere activa. Die maatregel zal een tegenwind zijn voor de financiële markten. Maar investeerders hebben alle tijd om dat in te calculeren.

Vervolgens zal de aandacht verschuiven naar de vraag wanneer de centrale bank de rentevoeten zal verhogen. Een kleine meerderheid van het rentecomité is van mening dat het nodig zal zijn voor het einde van 2022 tot een bescheiden aanscherping over te gaan. Zo'n ingreep zal afhangen van hoe de economie ervoor staat, met de inflatie als bijzonder zorgenkind. De Fed heeft veel ingezet op het idee dat de prijsdruk van de voorbije maanden van voorbijgaande aard is. Daar zijn veel analisten het mee eens. Zij verwachten dat de inflatie in 2022 zal vertragen tot 3 procent. Met een beetje geluk verdwijnt covid-19 naar de achtergrond en zullen opnieuw meer Amerikanen de arbeidsmarkt betreden. Ook dat zal de economie een stap dichter brengen bij de normale situatie. Als de inflatie hardnekkiger blijkt, zal de Fed worden verzocht de rentevoeten sneller op te trekken.

Build Back Better

Voor de begroting wordt 2022 een belangrijk sleuteljaar. Omdat de enorme covid-steunpakketten van de voorbije twee jaar aflopen, zal het federale tekort krimpen van 13 tot 5 procent van het bbp. Normaal zouden de budgettaire teugels dan worden aangehaald. Maar de gezinnen hebben meer dan 2 biljoen dollar aan spaaroverschotten, mede dankzij de financiële stimulansen die ze hebben gekregen. De consumptie zal dus normaal gezien op peil blijven.

2022 moest het eerste jaar worden waarin de uitgaven van het Build Back Better-programma van president Joe Biden een effect hadden op de economie. Dat had twee pijlers: de verwaarloosde fysieke infrastructuur van Amerika vernieuwen en het sociale vangnet aanpakken, onder meer door gezinnen met kinderen meer middelen te geven. Als Biden er alsnog in slaagt groen licht te krijgen voor die plannen, zal het bedrag dat zijn regering daarin kan investeren lager liggen dan hij had gehoopt. Maar dat is nu eenmaal de realiteit als je wetgeving door het Congres moet loodsen.

