Amazon stopt tijdelijk met aanwerven van bijkomend personeel wegens de onzekere en uitdagende economie. Dat heeft de Amerikaanse retailer vrijdag aangekondigd.

In een bericht aan het personeel zegt Amazon-manager Beth Galetti dat het bedrijf 'de komende maanden' op de pauzeknop drukt wegens de onzekere economie en 'in het licht van hoeveel mensen we in de voorbije vijf jaar hebben aangeworven'.

Galetti verduidelijkte dat het bedrijf wel nog de meeste openstaande vacatures zal blijven invullen en dat 'op sommige gerichte plaatsen' het personeelsbestand wel nog kan groeien.

Actief in België

Amazon geeft wereldwijd werk aan zowat 1,5 miljoen mensen.

Het bedrijf is ook actief in België. Het opende eerder deze week in Antwerpen officieel zijn eerste bezorgcentrum en lanceerde onlangs een Belgische versie van zijn onlinewinkel.

