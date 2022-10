De Belgische webshop van Amazon start met een handicap door de wat omslachtige domeinnaam amazon.com.be. Het wordt sowieso een inhaalrace, want marktleider bol.com heeft zowel de consument als de handelaar aan zich gebonden. Maar volgens experts kan Amazon zijn financiële slagkracht, een agressieve abonnementsformule en een eigen logistiek als troeven uitspelen.

Aan de collega's van Kanaal Z vertelt Eva Faict, de countrymanager van Amazon België, dat de Amerikaanse e-commercereus de Belgische markt met grote ambities aanpakt. Er werken al 50 mensen in een logistiek depot in Antwerpen en 150 op de hoofdzetel in Brussel.

Aan de collega's van Kanaal Z vertelt Eva Faict, de countrymanager van Amazon België, dat de Amerikaanse e-commercereus de Belgische markt met grote ambities aanpakt. Er werken al 50 mensen in een logistiek depot in Antwerpen en 150 op de hoofdzetel in Brussel.Lees verder onder de videoDe voorbije jaren was Amazon achter de schermen alle voorbereidingen aan het treffen om een Belgische versie van zijn alomtegenwoordige webwinkel te lanceren. Het logistieke apparaat werd uitgebreid, er werden Belgische handelaren gezocht en de website werd opgezet. Het enige wat niet lukte, was de domeinnaam amazon.be in handen krijgen. Die is eigendom van een verzekeraar. Surfers voor de Belgische webshop moeten naar amazon.com.be gaan. "De consument is zo'n adres met subdomeinen niet gewend", zegt professor en retail-experte Els Breugelmans (KU Leuven). "Amazon moet investeren in communicatie naar de consument om die gewoonte aan te kweken. Amazon is hier natuurlijk al wel goed bekend. In rangschikkingen van de populairste webshops van België is Amazon al lang aanwezig, maar dan via de webshops van de buurlanden."ELS BREUGELMANS. "Amazon heeft inderdaad lang gewacht. In de lijst van recent gelanceerde Amazon-winkels zit België in het gezelschap van Latijns-Amerikaanse landen, opkomende markten dus. We zijn daar een vreemde eend in de bijt. Het ontbreken van het juiste webadres kan een verklaring zijn, maar ik denk dat er nog andere motieven meespelen. België werd al zeer goed gecoverd door de Amazon-webwinkels in de buurlanden, het is ook een kleine en meertalige markt en je hebt natuurlijk de populariteit van bol.com."BREUGELMANS. "In de eerste plaats komt Amazon hier niet op braakliggend terrein. Bol.com heeft enkele jaren geleden resoluut de kaart van de handelsplaats getrokken. Tegenover handelaren die via zijn website verkopen, heeft bol.com daarover heel duidelijk gecommuniceerd. Het heeft ook expliciet de geruchten tegengesproken als dat het zijn partners zou beconcurreren door producten in eigen beheer te verkopen. Naast die communicatie heeft bol.com ook een hele dienstverlening opgebouwd, waardoor het veel handelaren aan zich heeft kunnen binden."Ik kan mij voorstelen dat veel retailers nu nog wat de kat uit boom kijken als het over de Belgische Amazon gaat. Daar zijn immers opstartkosten aan verbonden, je moet je producten in de catalogus krijgen, een nieuwe logistiek opzetten, etc... En dat voor een webshop waarvan nog niet duidelijk is hoeveel bezoekers die zal aantrekken. Wie nu voldoende transacties heeft met bol.com, zal daarom wachten. Ik denk ook niet dat de meeste handelaren er mee bezig zijn om bol.com of Amazon tegen elkaar uit te spelen en een lagere commissie te bedingen."BREUGELMANS. "Dat past wellicht in een een penetratiestrategie, zo snel mogelijk zo veel mogelijk klanten overtuigen. Een lage prijs is de beste manier om consumenten te overtuigen, je neemt de vrees weg dat ze hun geld er niet uit gaan halen. Het heeft ook strategisch gezien veel nut om dat nu agressief in de markt te zetten. Zodra de consumenten dat abonnement hebben, zullen ze meer geneigd zijn om meer bij Amazon te kopen. Dat is het lock-ineffect."BREUGELMANS. "Het kan een hele grote speler worden in België, alleen al gezien de financiële slagkracht van Amazon. Maar ze zullen moeten investeren in communicatie om bol.com in te lopen, dat zich in de gewoontes van de Vlaamse en Nederlandse consument heeft kunnen nestelen. Mensen gaan er rechtstreeks naartoe om iets te zoeken wat ze willen kopen. Die gewoonte zal Amazon moeten doorbreken."