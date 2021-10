De Amerikaanse tabaksreus Altria kreeg in 2016 in ruil voor de inbreng van zijn belang in SABMiller circa 185 miljoen nieuwe AB InBev-aandelen. Daarop slikt het nu een bijzondere waardevermindering van 6,2 miljard dollar. Maar Altria blijft vertrouwen hebben in de grootste brouwer ter wereld, en benadrukt dat het zijn aandelen niet zal verkopen.

De aandeelhouders van SABMiller kregen bij de overname in 2016 in ruil nieuwe aandelen van AB InBev. Na een sperperiode van vijf jaar mogen ze die sinds half oktober omzetten in gewone aandelen. De voorbije dagen en weken zwol de speculatie aan op allerlei websites. Zouden de twee grootste ex-eigenaars verkopen?

...

De aandeelhouders van SABMiller kregen bij de overname in 2016 in ruil nieuwe aandelen van AB InBev. Na een sperperiode van vijf jaar mogen ze die sinds half oktober omzetten in gewone aandelen. De voorbije dagen en weken zwol de speculatie aan op allerlei websites. Zouden de twee grootste ex-eigenaars verkopen?Het gaat om de Amerikaanse beursgenoteerde tabaksreus Altria (onder meer de merken Marlboro en Philip Morris) en BevCo (een holding van de Colombiaanse familie Santo Domingo). Zij kregen tezamen 282 miljoen van de 326 miljoen nieuwe aandelen van AB InBev. Het gros van de andere aandeelhouders koos voor cash, in totaal 69 miljard dollar cash.De overname van het nummer twee, SAB Miller, door AB InBev sleepte ruim een jaar aan, van half september 2015 tot 10 oktober 2016. Totaal prijskaartje: 108 miljard dollar (100 miljard euro), waarvan dus 'slechts' 69 miljard dollar in cash. Voor het resterende bedrag gaf AB InBev 326 miljoen nieuwe aandelen uit. Die aandelen hadden stemrecht en kregen een dividend, maar ze mochten vijf jaar lang niet worden verhandeld. Het leeuwendeel ging naar Altria en BevCo.Sinds 12 oktober kunnen die niet-verhandelbare aandelen in gewone aandelen worden omgezet. De brouwer meldt nu in de rand van zijn derdekwartaalcijfers dat 42,3 miljoen aandelen al werden omgezet in gewone aandelen. Dat betekent niet noodzakelijk een verkoop, maar het maakt die verkoop wel mogelijk. AB InBev-woordvoerder Fallon Buckelew: "We kunnen niet spreken in naam van die aandeelhouders, noch commentaar geven op hun eventuele beslissingen".Er werd de voorbije weken zo driftig gespeculeerd omdat het AB InBev-aandeel op de officiële datum van de overname, 10 oktober 2016, werd gewaardeerd op 115 euro. Sindsdien ging het bergaf. Het aandeel klimt vandaag sterk, maar noteert nog altijd op geen 53 euro.De Amerikaanse tabaksreus Altria trekt daar vandaag eindelijk zijn conclusies uit. De voorbije jaren boekte Altria geen minderwaarde op zijn belang, want het dacht dat de dip tijdelijk was. Maar vandaag maakt de tabaksreus een bijzondere waardevermindering bekend van 6,2 miljard dollar op zijn brouwersaandelenpakket. "Maar we zullen de aandelen niet verkopen", benadrukt Altria. "We geloven in de strategie voor de lange termijn. Het belang van de premiummerken. De bekwaamheid van het management."Op de zeer lange termijn blijft het brouwersaandeel een van de beste beleggingen voor de sigarettenproducent. Altria, toen nog Philip Morris, belandde ruim een halve eeuw geleden in de brouwerswereld. In 1970 werd de Amerikaanse brouwer Miller gekocht voor 227 miljoen dollar. Het belang in AB InBev heeft vandaag een beurswaarde van bijna 10 miljard euro.