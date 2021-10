De wereldbrouwer spurt vandaag hoger op de beurs. De resultaten van het derde kwartaal zijn deels zelfs beter dan in dezelfde periode in 2019. Toch heeft AB InBev problemen in diverse landen met sterk stijgende grondstofprijzen en oplopende distributiekosten. Dat knaagt aan de winst. De aandeelhouders krijgen dit najaar opnieuw geen tussentijds dividend.

Carlsberg, het wereldwijde nummer drie, verhoogde gisteravond al zijn vooruitzichten voor 2021. Deze morgen deed het nummer één het de Deense brouwer na. Enkel Heineken, het nummer twee, kwam gisterenmorgen met wat zwakkere resultaten op de proppen.

AB InBev vergelijkt in zijn persbericht geregeld met het derde kwartaal van 2019. Dat geeft wellicht een betere indicatie van de zaken dan een vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Toen ontwaakte de wereld na een eerste wereldwijde besmettingsgolf van de pandemie.

Uit die cijfers blijkt dat AB InBev de voorbije zomer deels beter presteerde dan in die van 2019 (zie tabel). Een sportzomer (EK voetbal en Olympische Spelen) levert altijd wel meer drankenverkoop. De voorbije natte zomer in Europa was er weliswaar één om snel te vergeten.

De brouwer zag niet enkel de drankenvolumes met ruim 3 procent groeien, de omzet ging nog sneller vooruit, met 8 procent. Dat komt vooral omdat het bedrijf al jaren inzet op een strategie, waarbij het vooral duurdere premiummerken verkoopt. Die leverden 30 procent van de omzet. Ook innovaties zijn een belangrijk element bij een hogere prijszetting. Nieuwigheden zorgden dit jaar al voor een tiende van de omzet.

Toch bleef de winstmotor achter op de omzetgroei, want de brutowinst ging slechts met 3 procent vooruit. Het management wijt dat aan prijsschommelingen van munten en grondstoffen (waartegen de brouwer zich weliswaar indekt). Ook distributieproblemen in diverse landen joegen de kosten omhoog. Michel Doukeris, sinds juli de nieuwe CEO, verwacht dat de winst dit jaar hoger zal uitvallen dan bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten gemeld. Toch krijgen de aandeelhouders dit najaar alweer geen tussentijds dividend. Voor het boekjaar 2020 bedroeg het brutodividend 0,5 euro. AB InBev geeft de voorkeur aan de afbouw van zijn financiële schulden. Een huidige stand van zaken geeft het persbericht niet, maar eind juni stond de teller op ruim 90 miljard dollar financiële schulden.

Duel in Brazilië

In China en de Verenigde Staten zag de brouwer de volumes dalen. De VS zijn voor AB InBev de belangrijkste markt, maar die worstelde met logistieke problemen. China werd geremd door covid-19-beperkingen, vooral in de regio's waar AB InBev sterk staat. De volumes daalden er met 7 procent. De winstgevendheid maakte dezelfde beweging.

In Brazilië ontwikkelt zich al enkele jaren een interessant duel tussen de marktleider AB InBev en Heineken. De Nederlandse brouwer is er sinds 2017 het nummer twee en kan de vraag naar zijn bieren niet volgen. Heineken verhoogt er zijn brouwcapaciteit en bouwt in ijltempo de verkoop af van zijn goedkope merken (het voorbije kwartaal 40% minder). Het brouwt er vooral zijn duurdere merken, waaronder het merk Heineken.

Ook AB InBev zet in zijn ooit tweede belangrijkste winstmarkt (dat werd inmiddels Mexico) sterk in op volumegroei. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 groeiden de volumes met ruim een derde. Maar dat knaagt aan de winstgevendheid, want de brutowinst zakte met een tiende. Allerlei hogere kosten, en ongunstige munt- en grondstofprijsschommelingen, zijn de boosdoeners.

Moeizaam herstel in België

In Europa zag de brouwer de omzet met enkele procenten groeien. Ook de winstgevendheid en de volumeverkoop gingen vooruit. Maar in België bleef de horecaverkoop lager dan in de zomer van 2019. Dat kwam door het bar slechte weer en covid-19. Ook de winkelverkoop daalde. In Europa verkoopt de brouwer wel steeds meer premium- en superpremiummerken. In eigen land zijn dat bijvoorbeeld Stella Artois, dat ook hier vaker als premiumpils wordt verkocht, en de zware blonde bieren Karmeliet en Victoria.

