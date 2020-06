De directie en vakbonden bij Brussels Airlines hebben vrijdag het sociaal plan voor de herstructurering van de luchtvaartmaatschappij officieel ondertekend. Dat meldt de directie.

Woensdag was er al een principeakkoord bereikt, en vrijdag werd het sociaal plan officieel ondertekend tijdens een ondernemingsraad. Bij Brussels Airlines staan 1.000 van de ruim 4.000 banen op de tocht.

De bedoeling is om zoveel mogelijk in te zetten op vrijwillig vertrek en brugpensioen (SWT), zodat het aantal gedwongen ontslagen kan worden beperkt.

Aan vakbondszijde wordt de ondertekening bevestigd. "Daarmee is fase 1 van de wet-Renault op bedrijfsherstructureringen afgerond", aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond. 'De directie zal de komende dagen het personeel informeren'.

