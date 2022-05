Verzekeringsgroep Ageas heeft in het eerste kwartaal een nettowinst van 271,8 miljoen euro in de boeken geschreven. Het gaat om een daling met 8 procent op een jaar tijd, maar het winstcijfer landde wel boven de doorsnee analistenverwachting.

De stormen in februari in België en het Verenigd Koninkrijk hadden een negatieve impact van 65 miljoen euro op de nettowinst. De stormen Eunice, Franklin en Dudley trokken toen over het oude continent. Anderzijds was er wel een meerwaarde van 45 miljoen euro op de verkoop van professionele verzekeringen voor nieuwe klanten in het Verenigd Koninkrijk aan sectorgenoot Axa.

Volgens topman Hans De Cuyper zette Ageas, het moederbedrijf van de Belgische marktleider AG Insurance, in alle regio's het jaar commercieel goed in. 'Zelfs in een context van volatiele financiële markten, inflatie en stormen, blijven onze activiteiten goed presteren, en dat geeft ons vertrouwen voor het komende jaar.'

Het bedrijf behoudt de jaarprognose van een nettoresultaat van 1 miljard euro voor heel 2022, 'behoudens de impact van extreme negatieve ontwikkelingen op de financiële markten'.

De prognose is zonder de impact van 'RPN(i)', een financieel instrument uit het Fortis-verleden van Ageas. De kwartaalwinst exclusief RPN(i) landde op 210 miljoen euro. De premie-inkomsten van de hele groep stegen met 5 procent tot 5 miljard euro. De analistenconsensus die Ageas verspreidde, ging uit van een kwartaalwinst van 230 miljoen euro.

