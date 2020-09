Het verzoeningsoverleg tussen AB InBev en de vakbonden bij de brouwerij in het Luikse Jupille maandag lijkt dan toch resultaat te hebben opgeleverd. De brouwer hoopt op een heropstart binnen enkele uren.

De brouwerij in Jupille - waar onder meer Jupiler wordt gebrouwen - ligt al tien dagen stil. Na een reeks coronabesmettingen besliste een deel van het personeel te staken.

Maandag vond verzoeningsoverleg plaats. En dat resulteerde in een 'aanbeveling', aldus het bedrijf. De precieze inhoud van die aanbeveling is nog niet bekend, maar het bedrijf zegt er goede hoop op te hebben binnen de komende uren te heropstarten. (Belga)

De brouwerij in Jupille - waar onder meer Jupiler wordt gebrouwen - ligt al tien dagen stil. Na een reeks coronabesmettingen besliste een deel van het personeel te staken. Maandag vond verzoeningsoverleg plaats. En dat resulteerde in een 'aanbeveling', aldus het bedrijf. De precieze inhoud van die aanbeveling is nog niet bekend, maar het bedrijf zegt er goede hoop op te hebben binnen de komende uren te heropstarten. (Belga)