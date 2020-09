AB InBev zoekt een nieuwe CEO, schrijft Financial Times. De nieuwe aandeelhouders zijn niet tevreden met een beurskoers die sinds de overname van SABMiller meer dan halveerde.

Sinds de overname van SABMiller in het najaar van 2016 lijkt AB InBev een reus op lemen voeten. Ondanks wereldwijde ijzersterke posities en een toenemende verkoop van steeds duurdere premiumbieren, brokkelt de beurskoers af: van ruim 124 euro in het najaar van 2015, naar een magere 50 euro vandaag. Wat is er aan de hand bij de brouwer van Budweiser, Jupiler en Stella Artois?

...

Sinds de overname van SABMiller in het najaar van 2016 lijkt AB InBev een reus op lemen voeten. Ondanks wereldwijde ijzersterke posities en een toenemende verkoop van steeds duurdere premiumbieren, brokkelt de beurskoers af: van ruim 124 euro in het najaar van 2015, naar een magere 50 euro vandaag. Wat is er aan de hand bij de brouwer van Budweiser, Jupiler en Stella Artois?Half oktober 2016 werden Altria, de Amerikaanse beursgenoteerde sigarettenproducent van onder meer Marlboro en Philip Morris, en de Colombiaanse familie Santo Domingo nieuwe belangrijke aandeelhouders van AB InBev. Zij waren voordien de referentieaandeelhouders van SABMiller, en kregen 15 procent in AB InBev.Ze konden kiezen voor cash of voor nieuwe aandelen van AB InBev. De wereldbrouwer gaf 326 miljoen nieuwe aandelen uit. Die vlogen allemaal de deur uit. Op 10 oktober 2016 keurde een stalinistische meerderheid van 99,7 procent van AB InBev-aandeelhouders de overname goed. De afronding van de transactie sleepte nog een jaar aan omdat diverse belangen moesten worden verkocht, en mededingingsoverheden in allerlei landen de wereldwijde fusie moesten goedkeuren. Maar dat kon de pret niet bederven.In het begin toch. Na de overname ging het bergaf. De aandeelhouders zagen het glas plots halfleeg. De beurs had vooral oog voor de grote financiële schulden door de overname.Bij de uitgifte van de nieuwe aandelen half oktober 2016 waardeerde Altria ze nog tegen 115 euro per stuk. Op dinsdag 8 september bedroeg de beurskoers van AB InBev minder dan 50 euro. Voor de historische Belgische en Braziliaanse aandeelhouders, die samen bijna 43 procent van de aandelen hebben, is er nog altijd een grote meerwaarde. De aandeelhouders rond de rijkste Belg, Alexandre Van Damme, zagen hun belang aandikken van een half miljard euro in 1999 naar ruim 7 miljard euro vandaag.Altria en de familie Santo Domingo hebben een katerstemming. Eind 2015 had Altria 27 procent in SABMiller, toen goed voor een marktwaarde van bijna 26 miljard dollar. Op 10 oktober 2016 kreeg Altria 185 miljoen nieuwe AB InBev-andelen, tegen 115 euro per aandeel, of een beurswaarde van ruim 21 miljard euro. Daar kwam nog eens 5,3 miljard dollar cash bovenop.Maar eind juni 2020 stond het belang in AB InBev (Altria heeft een tiende van de brouwersaandelen) nog voor bijna 17 miljard dollar in de boeken. En dat is nog een bijzonder gevleide waardering, want de marktwaarde bedroeg toen geen 10 miljard dollar meer, of 42 procent minder dan de boekwaarde. De sigarettenproducent schreef de voorbije jaren al herhaaldelijk in zijn jaarverslagen dat de gedaalde beurskoers een tijdelijk fenomeen zou zijn. De brouwer heette een heel solide bedrijf, de wereldwijde marktleider. In zijn jongste halfjaarverslag - tot eind juni 2020 - heeft Altria het alweer over een tijdelijke beursdip. Hoe lang kan Altria dat verschil tussen de markt- en de boekwaarde nog blijven motiveren, zonder dat een bijzondere waardvermindering dreigt?Altria en de familie Santo Domingo leveren drie van de vijftien bestuurders bij de wereldbrouwer. Sinds vorig jaar is Marty Barrington (67) de voorzitter van de raad van bestuur. Officieel is hij geen Altria-man meer, maar hij behartigt wel de sigarettenbelangen bij AB InBev. Barrington werkte sinds 1993 bij Altria en was er van 2012 tot 2018 de CEO.