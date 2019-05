Het West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijf Clarebout Potatoes, dat in Frameries (provincie Henegouwen) een nieuwe productievestiging wil bouwen, beschikt voor die site niet langer over voorkooprecht. Dat heeft de intercommunale IDEA woensdag beslist. Dat betekent dat ook andere geïnteresseerde kopers zich zouden kunnen melden.

De raad van bestuur van IDEA beschouwt 'de site van Frameries als ongeschikt voor de ontwikkeling van het project van Clarebout', meldt de intercommunale woensdag. Met het project zou nochtans een investering van 300 miljoen euro gemoeid zijn en de site zou 300 extra banen opleveren. Maar het project stuit op protest bij omwonenden.

Bij Clarebout is men woensdag nog niet op de hoogte van de beslissing van de intercommunale. 'We hebben de officiële tekst nog niet gekregen. We zullen die met onze juristen grondig nalezen en bekijken welke acties we mogelijk gaan ondernemen', zegt een woordvoerder. Het was de intercommunale die het terrein voor Clarebout aangewezen had, en sinds januari is een haalbaarheidsstudie aan de gang. 'We hopen dat die studie klaar zal zijn tegen de zomer, en dat dan alle objectieve feiten aan iedereen voorgelegd kunnen worden', klinkt het bij Clarebout.

IDEA geeft woensdag ook aan verder te gaan met het bestuderen van alternatieve sites voor Clarebout. Maar volgens het bedrijf is die oefening al enkele maanden aan de gang en bleek geen enkel van die terreinen te voldoen. Clarebout is sinds 2016 in de industriezone van Frameries actief. Er worden aardappelen gestockeerd en voorbewerkt. Het bedrijf wil er nu een vestiging bouwen waar onder meer diepvriesfrieten zouden worden geproduceerd.

Clarebout heeft al twee productievestigingen, in zijn thuisbasis Nieuwkerke (West-Vlaanderen) en in Warneton (Henegouwen). Het bedrijf stelt op dit moment meer dan 1.500 mensen tewerk.