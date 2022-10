Aandeel particulieren in automarkt neemt af

De markt van nieuwe auto's wordt alsmaar meer een zaak van bedrijven en zelfstandigen. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar waren die goed voor 62,1 procent van alle aankopen. Dat is een stijging tegenover vorig jaar, toen ze 59,8 procent marktaandeel hadden. Het aandeel van op naam van particulieren ingeschreven nieuwe auto's, is op zijn beurt gedaald van 40,2 procent in 2021 naar 37,9 procent dit jaar. Dat blijkt uit een analyse van sectorfederatie Febiac.