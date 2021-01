Crodeon ontwikkelt een kant-en-klaar toestel om de meest uiteenlopende sensoren informatie te laten doorsturen en processen beter te monitoren. Oprichters Jonathan Sercu en Sam Vanheule haalden net 600.000 euro op.

Waarom werd Crodeon opgericht?

"Mijn medeoprichter Sam Vanheule heeft landbouwroots", zegt Jonathan Sercu. "Hij zag het potentieel om met het internet der dingen - toestellen die via het internet met elkaar verbonden zijn - allerlei zaken te meten, zoals de temperatuur in stallen, niveaus van watertanks en irrigatiesturing. We zagen de noodzaak van een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing waarmee bedrijven zonder technisch personeel toch data kunnen verwerken." "Zelfs de meest eenvoudige toepassingen voor geconnecteerde toestellen vereisten programmeerwerk of technische knowhow. Ons toestel biedt een kant-en-klare oplossing en het is inzetbaar in de openlucht. Tegelijk is er de mogelijkheid om er nog andere sensoren aan te hangen. Die filosofie kun je gebruiken in veel sectoren. Behalve in de landbouw zijn we ook actief in niches zoals infrastructuur, onderzoek, airco, ventilatie en industrie. De eigenaars van boerderijen doen het liefst alles zelf, maar ze hebben weinig kennis van IT. Boven op onze Crodeon Reporter kunnen ze in onze webshop ook compatibele sensoren kopen. Binnen de vijf minuten zijn ze online en kunnen ze hun data op ons platform consulteren en eventueel alarmen instellen. Die alarmen zijn heel belangrijk, bijvoorbeeld als er pannes zijn met ventilatoren in een stal. Ons systeem gebruikt het gsm-netwerk, 2G en 4G. Zo kunnen we bijna liverapportering aanbieden, om de 30 seconden." "Oorspronkelijk konden klanten het toestel kopen, met een beperkt abonnement voor hosting en connectiviteit. In een nieuwe huurformule, die we Data as a Service noemen, betaalt de klant enkel een jaarlijkse vergoeding voor zijn data. We laten onze hardware overigens in België produceren. Als het design goed zit, is het zeker rendabel en op lange termijn zelfs beter om lokaal elektronica te produceren, en niet in pakweg China." "De nieuwe financiering gebruiken we voornamelijk voor de verdere uitbouw van onze technologie, onze marketing en partnerschappen met data- en cloudbedrijven. We hebben ons team al uitgebreid met twee extra ontwikkelaars en de shift gemaakt naar directe onlineverkoop met een verbeterde webshop. In een eerste fase mikken we op de Europese markt."