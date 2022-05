Juunoo wil zijn groei versnellen met 6,6 miljoen euro extra geld, een mix van een kapitaalverhoging, leningen en subsidies. Door snel te groeien wil de Kortrijkse pionier in circulair ondernemen mee de enorme CO2-uitstoot van de nog sterk op wegwerpmaterialen gerichte bouwsector helpen terug te dringen. "We willen van circulariteit de norm maken in de wandensector", zegt oprichter Chris Van de Voorde.

De Kortrijkse pionier in circulaire binnenwanden voor kantoren spijst zijn groeikas met 6,6 miljoen euro. 3,6 miljoen euro daarvan is een kapitaalverhoging door het gipsproductenbedrijf Saint-Gobain Gyproc, Finindus en andere bestaande investeerders. Finindus is een investeringsmaatschappij gesteund door ArcelorMittal en Vlaanderen. Juunoo verdubbelde dat opgehaalde bedrag haast met nog 3 miljoen aan leningen van Trividend en BNP Paribas Fortis, en subsidies van het Vlaamse innovatiegentschap Vlaio.

Het vijf jaar oude Juunoo wil met het geld zijn groei versnellen. Het bedrijf verdubbelde de afgelopen jaren met gemak zijn omzet. Het ging van 600.000 euro in 2020 naar 1,6 miljoen in 2021 en dit jaar is het doel 3,6 miljoen te halen. Het bedrijf zit volop in de investeringsfase en wil pas later rendabel worden. Dat heeft alles te maken met de duurzame impact die oprichter Chris Van de Voorde wil hebben. Het is geen groei om de groei, maar groei om de CO2-uitstoot in de bouwsector tegen 2030 drastisch in te perken. Juunoo liet zich begeleiden door de accelerator BEyond om sneller te groeien.

"Het doel van Junoo is enorm veel duurzame impact te creëren. Dat kan door zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden", zegt Chris Van de Voorde. "99 procent van de klassieke wanden wordt weggegooid, dat is goed voor 300 miljard euro of 1,05 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De volledige bouwsector is wereldwijd goed voor 35 procent van de uitstoot."

Ambitie

Van de Voorde pleit voor meer ambitie bij de Belgische ondernemers en spiegelt zich aan de snelle groei van Amerikaanse techbedrijven om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen - de opwarming van de aarde duidelijk onder de 2 graden houden. "De klimaatcrisis is een gigantisch probleem. De oplossing zijn betere duurzame businessmodellen", zegt Chris Van de Voorde. "Het onze bespaart 70 procent CO2 uit 30 procent kosten, het is gewoon een beter model. Onze generatie moet die duurzame businessmodellen bouwen en zo snel mogelijk doen groeien. Tegen 2030 moeten duurzame businessmodellen de norm zijn."

Het duurzame model van Juunoo is een schoolvoorbeeld van circulair ondernemen, waarbij producten zo worden ontworpen dat ze herbruikbaar zijn en er geen afval meer is. De kantoorwanden van Juunoo bestaan uit hetzelfde materiaal als de klassieke - staal, gipsplaten of MDF. "Onze materiaalcomponenten kun je heel snel in elkaar klikken en aan het eind van hun gebruik weer uit elkaar halen, een beetje zoals Lego-blokjes. Zo kun je ze een tweede en derde leven geven", zegt Van de Voorde over de gepatenteerde innovatie van zijn bedrijf. Heeft een bedrijf de wanden niet meer nodig, dan koopt Juunoo ze terug en verkoopt het de materialen door.

Internationalisering

Juunoo wil met het extra geld zijn groei versnellen door internationalisering en nieuwe technologie. Begin juni opent Juunoo een kantoor in New York, later volgen er nog aan de Amerikaanse Oostkust. In Europa heeft het al kantoren in Nederland en Denemarken, daar komen binnen dit en twee jaar Zwitserland, Frankrijk en het VK bij. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het team meegroeien van 22 mensen nu tot 50 eind dit jaar om volgend jaar richting 100 mensen te gaan. Het West-Vlaamse bedrijf trekt in juni via een Luxemburgse incubator - het won de Luxemburgse Aureus-prijs - naar de VS voor een roadshow en neemt in dezelfde maand deel aan de Amerikaanse handelsmissie van Flanders Investment & Trade (FIT).

Naast buitenlandse markten aanboren, wil Juunoo ook nieuwe technologie ontwikkelen. Met het opgehaalde geld wil het een digitale assistent maken die het werk van architecten, bouwheren en aannemers vergemakkelijkt. Op het platform kunnen architecten, aannemers of projectontwikkelaars de opstelling van verplaatsbare wanden visueel voorstellen. Zo kunnen ze snel ruimtes meten, budgetten maken en wanden bestellen. "We willen met het platform inefficiënties uit het systeem halen en samenwerking bevorderen tussen alle partijen in de bouwsector", legt Chris Van de Voorde uit. "Architecten kunnen bijvoorbeeld berekenen hoeveel CO2 ze besparen door ander materiaal te gebruiken. Het duurt soms lang voor een bouwheer een offerte krijgt, daar kunnen we ook mee helpen."

Grote spelers

Naast internationalisering en nieuwe software ontwikkelen, ziet CEO Chris Van de Voorde ook corporate venturing - een klein en groot bedrijf die samenwerken - als een hefboom voor groei en meer duurzame impact. Saint-Gobain Gyproc is meer dan een investeerder, het is een echte partner. Van de Voorde pleit voor een mentaliteitswijziging in België: "Het doel van Saint-Gobain is naar een duurzame economie te gaan. Daarom investeert Saint-Gobain in bedrijven als Juunoo. De samenwerking vergemakkelijkt de toegang tot de markt en helpt ons met hoe doe je dat allemaal, zo snel groeien. Er is nog ongelofelijk veel werk. We moeten af van het beperkende 'doe maar normaal' in Vlaanderen, waardoor je uiteindelijk niets doet. Jonge ondernemers kunnen heel veel impact hebben, maar je moet durven samen te werken met de grote spelers, samen durven te groeien."

