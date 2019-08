290.000 oud-aandeelhouders van de gevallen Fortis-groep hebben zich aangediend voor een schadevergoeding. Dat zijn er een pak meer dan erfopvolger Ageas in het kader van zijn schikking had verwacht. Daardoor dreigt de beloofde schadevergoeding lager uit te vallen.

De verzekeraar Ageas wil met een schikking van 1,3 miljard euro een streep trekken onder zijn Fortis-verleden. Fortis-gedupeerden konden tot eind juli een schadeclaim indienen, om aanspraak te maken op een deel van dat bedrag. Ageas ging uit van circa 200.000 claims. Het blijken er ruim 290.000 te zijn.

Dat betekent dat de voorziene 1,3 miljard euro onder meer gedupeerden moet worden verdeeld. De individuele vergoedingen dreigen dus lager uit te vallen. Ageas had het in het verleden over een indicatieve schadevergoeding van 0,5 tot 1,96 euro per Fortis-aandeel, afhankelijk van de timing van de aankoop en van de duur dat het aandeel in portefeuille bleef.

Volgens Ageas is het niet mogelijk nieuwe schattingen te maken, maar CEO Bart De Smet zegt dat de kans op verwatering van de vergoeding reëel is. De Smet verwacht pas tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid. Gedupeerden die vorig jaar al een dossier indienden, ontvingen al een voorschot van 70 procent.

Zo'n 250 oud-Fortis aandeelhouders hebben expliciet aangegeven dat ze niet ingaan op de schikking en zich het recht voorbehouden verdere juridische stappen te ondernemen.

Hogere halfjaarwinst

Ageas kan uitpakken met beter dan verwachte resultaten over de eerste helft van 2019. Het nettoresultaat bedraagt na zes maanden 606 miljoen euro, tegenover 441 miljoen euro een jaar eerder (+37%). Analisten hadden gemiddeld gerekend op 541 miljoen euro.

De goede resultaten werden vooral neergezet in het tweede kwartaal en in de tak leven. Dat heeft veel te maken met een eenmalig belastingvoordeel in China. Daardoor verdubbelde de winst in leven in het tweede kwartaal van 121 naar 262 miljoen euro.

In de tak schadeverzekeringen steeg de nettowinst in het eerste halfjaar van 102 naar 116 miljoen euro. Dat schrijft Ageas toe aan de sterke operationele prestaties in België en Portugal, en aan de herziening van de rentevoet die verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk mogen hanteren voor hun reserves voor schadegevallen. Het resultaat in niet-leven lag niettemin onder de gemiddelde analistenverwachting van 128 miljoen euro. In België liggen de voorjaarsstormen aan de basis van een winstdaling met 11 procent over de eerste zes maanden van 2019.

Nieuw inkoopprogramma

Ten slotte maakte Ageas bekend dat het een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen start. Net als in het vorige inkoopprogramma is de verzekeraar van plan voor 200 miljoen euro eigen aandelen kopen. Het is het negende aankoopprogramma op rij, en loopt tot begin augustus volgend jaar.

CEO Bart De Smet denkt dat Ageas de beoogde jaarwinst van 800 tot 900 miljoen euro zeker zal halen, en wellicht zelfs beter zal doen. Van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten heeft de groep voorlopig weinig last. De premie-inkomsten in Azië stegen in de eerste zes maanden nog met 11 procent. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, stegen de premie-inkomsten op alle markten.