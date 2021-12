De ingrijpende veranderingen in de chipindustrie zullen aanhouden. De overheden proberen vat te krijgen op een sector in volle metamorfose.

Al voor de pandemie waren er problemen met de productie van chips. De strategisch belangrijke sector viel ten prooi aan geopolitiek getouwtrek tussen de Verenigde Staten en China. De VS gaan tot het uiterste om Chinese bedrijven de toegang te ontzeggen tot de complexe apparatuur die nodig is voor de chipproductie. Die apparatuur wordt grotendeels in Amerika gemaakt. De VS denken ook na over subsidies voor chipproductie in eigen land. Het land wil tientallen miljarden dollars aan overheidsgeld investeren in de industrie, als tegenwicht voor de honderden miljarden dollars die China in zijn eigen bedrijven pompt.

En toen kwam de pandemie en die maakte de zaken nog ingewikkelder. Doordat grote delen van de wereldbevolking plots thuis moesten werken en daarvoor massa's elektronische apparatuur aankochten, kwam het tot een crisis in de chipbevoorrading. De autofabrikanten trokken aan het kortste eind. Zij hadden hun bestellingen al aan het begin van de pandemie geannuleerd, en moeten nu de vraag naar auto's weer opleeft achteraan in de rij aansluiten. De chipproducenten zullen in 2022 nog altijd overuren moeten draaien.

Subsidies

Over de hele wereld zullen regeringen de bouw van eigen chipfabrieken stimuleren. De Verenigde Staten hebben daarvoor afgelopen zomer 52 miljard dollar opzijgezet. Het Taiwanese TSMC, de grootste chipbakker ter wereld, bouwt zijn eerste eigen fabriek in Amerika. Ook Europa denkt na over een eigen stimuleringspakket.

Maar veranderingen in de industrie maken het de overheden moeilijk om dat belastinggeld op een efficiënte manier toe te wijzen. De kosten voor de productie van de allernieuwste chips blijven stijgen, en dat dwingt de fabrikanten om het vermogen van de chips op een andere manier te verbeteren. Regeringen moeten opletten dat ze niet massa's belastinggeld uitgeven aan verouderde technologie en de nieuwe technologieën niet uit het oog verliezen.

Een belangrijke tactiek zal zijn bestaande chips te combineren en te verbinden - het zogenoemde packaging - in plaats van almaar kleinere, en dus snellere, chips te ontwikkelen. Packaging is lang beschouwd als een saai onderdeel van de sector, maar zal in 2022 aan belang winnen. Bedrijven als TSMC en de grote Amerikaanse chipfabrikant Intel ontwikkelen eigen packaging-technologieën, in plaats van die klus uit te besteden aan anonieme bedrijven in China.

Een nieuw bedrijfsmodel komt er ook aan. Het zal de norm worden de blauwdrukken van een chipontwerp via opensourcelicenties ter beschikking te stellen voor iedereen. De goedkoopste circuits zijn al overgeschakeld op het opensourceontwerp voor chips RISC-V. Dat zal zijn veroveringstocht voorzetten. De bedrijven die hun ontwerpen afschermen - zoals Intel met zijn x86-instructieset - zullen op zijn minst de indruk van transparantie moeten geven, als ze de dreiging willen afwenden.

2022 wordt een chaotisch jaar voor de chipsector. De industrie is volop zichzelf aan het heruitvinden, omdat de ontwikkeling van almaar kleinere circuits overweldigend duur wordt. In die context doen overheden met stimuleringspakketten pogingen om de chipbevoorrading te reorganiseren. Daarmee lijken ze te pogen vat te krijgen op een monster in het midden van een metamorfose.

