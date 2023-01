Janssen Pharmaceutica heeft woensdagochtend tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd te willen besparen bij de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Volgens de vakbonden kan dat tot tweehonderd banen op de helling zetten.

'Wij hebben vanmorgen de sociale partners geïnformeerd over het herbekijken van de portefeuille van 'Research & Development'', laat de woordvoerder van het bedrijf weten.

Over het aantal banen dat dat zou kosten, wil het bedrijf zich naar buiten toe nog niet uitspreken. Janssen is nu gestart met een -informatie en consultatieronde met de sociale partners.

Volgens Peter Goris van het ACV kunnen er op termijn tweehonderd van de vijfduizend banen sneuvelen in Beerse. Begin februari volgt een nieuwe bijzondere ondernemingsraad.

'Wij hebben vanmorgen de sociale partners geïnformeerd over het herbekijken van de portefeuille van 'Research & Development'', laat de woordvoerder van het bedrijf weten. Over het aantal banen dat dat zou kosten, wil het bedrijf zich naar buiten toe nog niet uitspreken. Janssen is nu gestart met een -informatie en consultatieronde met de sociale partners. Volgens Peter Goris van het ACV kunnen er op termijn tweehonderd van de vijfduizend banen sneuvelen in Beerse. Begin februari volgt een nieuwe bijzondere ondernemingsraad.