Belfius Bank investeert in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van 11.11.11 en FairFin. 'Alle alarmbellen gaan af. De Belgische overheid heeft de nodige macht om banken ter verantwoording te roepen en moet haar invloed in de schaal leggen', stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen.

Eerder deze week beschuldigde mensenrechtenorganisatie Amnesty International Israël ervan een apartheidspolitiek te voeren tegen de Palestijnen. Het systeem van overheersing en onderdrukking schendt hun mensenrechten. Maar ook bedrijven én hun geldschieters die in de bezette gebieden actief zijn, maken zich hier schuldig aan, zo zegt 11.11.11.

'Via haar vermogensbeheerder Candriam, het vroegere Dexia Asset Management, investeert Belfius voor ongeveer 380 miljoen dollar in bedrijven die gelinkt kunnen worden aan mensenrechtenschendingen in bezet Palestijns gebied', verduidelijkt Jozef Vandermeulen van FairFin. 'Dit geld stroomt onder meer naar bedrijven actief in de bouw van illegale nederzettingen, de vernieling van Palestijnse huizen, transportprojecten voor Israëlische kolonisten, en de illegale ontginning van Palestijnse natuurlijke rijkdommen.'

Zo zou de Belgische chemiegroep Solvay in 2019 actief betrokken zijn geweest bij een project waarbij ze Palestijnse waterbronnen via een pijpleiding afleidden naar Israëlische nederzettingen en het water daardoor ontoegankelijk maakten voor de Palestijnen zelf.

Belgische regering

In september vorig jaar kwamen ook al BNP Paribas en KBC in opspraak, maar het is voor het eerst dat overheidsbank Belfius wordt genoemd. 11.11.11 en FairFin roepen de Belgische regering, als eigenaar van Belfius, daarom op om afstand te doen van de bedrijven die zich inlaten met illegale Israëlische nederzettingen. Daarnaast zou de overheid de banken ertoe kunnen brengen om hun investeringsbeleid te herzien, zoals andere Europese financiële instellingen hen voordeden.

11.11.11 organiseert vandaag verschillende protestacties aan het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, evenals aan de hoofdzetel van BNP Paribas.

