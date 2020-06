De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die zwaar getroffen werd door de coronacrisis, heeft alleen al in Duitsland een overschot van 11.000 jobs. Dat meldt Lufthansa maandag in een persbericht.

Vorige week sprak Lufthansa al van een wereldwijd overschot van 22.000 voltijdse banen. Volgens de vakbonden kan dat aantal zelfs oplopen tot 26.000.

Volgens de recente mededeling van Lufthansa zitten de 22.000 voltijdse banen verspreid over alle bedrijfssegmenten en bijna alle bedrijven binnen de groep. Alleen al de vluchtactiviteiten van Lufthansa zullen door de crisis worden getroffen met een verlies dat geraamd wordt op ongeveer 5.000 banen, onder wie 600 piloten, 2.600 stewardessen en 1.500 medewerkers van het grondpersoneel. Ook 1.400 banen op het hoofdkantoor en bij de administratie van de andere bedrijven binnen de groep worden bedreigd.

Michael Niggemann, verantwoordelijke voor personeelszaken, zei vorige week ook dat de luchtvaartmaatschappij ruim 100.000 banen wil behouden op de lange termijn. Maar daarvoor is een 'pijnlijke herstructurering' nodig, zei hij.

De luchtvaartgroep, moederbedrijf van Brussels Airlines, boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een miljardenverlies en stelt ongeveer 138.000 personen tewerk.

CEO Carsten Spohr wil tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering een strategie voorstellen om verder kosten te besparen. Op de vergadering van 25 juni moeten aandeelhouders nog groen licht geven voor een pakket staatssteun.

