Het Antwerpse Esoptra verandert zijn naam in Twintag en haalde onlangs ook 1,2 miljoen euro op. Dat geld wordt hoofdzakelijk gebruikt om de commercialisering van het softwareplatform voor datatransport te versnellen. Het focust nu vooral op toepassingen waarmeej bedrijven fysieke producten voor eindklanten kunnen verrijken met QR-codes. Via die digitale tweeling kan zo extra informatie gegeven worden of feedback ontvangen worden.

Eind 2020 haalde Twintag, toen nog Esoptra, 1,2 miljoen euro op bij het overheidsfonds PMV en de bestaande aandeelhouders. Maar het maakte dat nu pas bekend, samen met de naamsverandering. Financiële details zijn niet bekend. In 2019 hadden de oprichters al 2,4 miljoen euro in het bedrijf gestopt. Het bedrijft telt twintig medewerkers, verspreid over België, de VS en India.

"Het product staat nu op punt, de nieuwe kapitaalronde is eigenlijk voor een tussentijdse fase waarin we onze Amerikaanse markt echt willen openbreken. We werken daar samen met een gespecialiseerde salesorganisatie waarvan we enkele verkopers huren. Dat werkt goed", vertelt Alexander Carpentier. "We hebben er nog geen echt kantoor, maar onlangs hebben we ook iemand aangeworven die aan businessdevelopment doet. Hij werkte bij een van onze eerste Amerikaanse klanten, maar was zo gecharmeerd door ons platform dat hij nu voor ons werkt. We willen nu verder het fundament leggen in de VS en wellicht doen we binnen het jaar een grotere kapitaalronde voor de echte versnelling."De naamsverandering naar Twintag is min of meer gegroeid uit de transformatie die Esoptra in het coronajaar 2020 onderging. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door Paul Carpentier en Jan Van Riel, twee ervaren techondernemers wier vorige vijf bedrijven vooral draaiden rond het efficiënt en veilig opslaan van data. Esoptra mikt eerder op het goed transporteren en ontsluiten van data. Paul Carpentier vergeleek hun softwareplatform zaza.rocks toen met de pakjesbezorger die de 'last mile' overbrugt om de pakjes aan huis te leveren. Zowel het platform als het bedrijf gaat nu door het leven als Twintag. "Dat is een logische evolutie geweest van de niche waar we volop voor gaan", zegt CEO Alexander Carpentier die begin 2020 de dagelijkse leiding overnam van zijn vader. "Ik zou het geen grote strategiewijziging noemen. Onze technologie blijft dezelfde, enkel commercieel hebben we nu een sterkere focus en dat is dankzij de coronacrisis. We zagen dat ons platform perfect was voor anonieme contacttracing bij bijvoorbeeld bedrijven (door het scannen van QR-codes bij het betreden van ruimtes, nvdr). We zagen dat meer als een goed doel, dan echt een businesscase. Maar enkele van die klanten zagen zo ook het potentieel van ons platform voor toepassingen voor hun eindklanten. Er is geen extra software nodig om een QR-code te scannen, iedereen met een smartphone kan dat doen. Bedrijven kunnen een betere klantenervaring aan consumenten geven door via QR-codes extra informatie over de oorsprong en duurzaamheid van een product of handleidingen aan te reiken. Bovendien kan het ook in de omgekeerde richting, consumenten kunnen gericht feedback geven. De QR-code is dus de koppeling met een digitale versie of tweeling, vandaar de nieuwe naam Twintag.""Het Vlaamse Biogazelle gebruikt ons platform ook om de resultaten te koppelen en te ontsluiten van de speekseltesten voor het coronavirus. We hebben wel meer tractie in de VS, waar bedrijven traditioneel ook harder inzetten op een betere klantenervaring. Een van de nieuwe cases die we maken, is dat leerkrachten via QR-codes op de schriften aan de leerlingen opgaves kunnen doorgeven en antwoorden kunnen terugkrijgen. Natuurlijk is het waar dat bedrijven zelf gemakkelijk die QR-codes kunnen genereren, maar het is veel moeilijker om de software te maken die de QR-code koppelt met de juiste data, of communicatie in twee richtingen mogelijk maakt. Zo kunnen wij ons differentiëren. Onze software kan overigens overweg met RFID-chips, die onder meer in de retail en de logistiek gebruikt worden om goederen te bewerken."