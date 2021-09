Een verzoeningslunch tussen PS-voorzitter Paul Magnette en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert moest de plooien in de federale regering gladstrijken. Met beperkt effect. Meer bepaald MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft straffe verklaringen afleggen, en krijgt dan de wind van voren van de PS. Men lijkt in constante verkiezingsmodus. De al beperkte hervormingsmachine van de regering ligt zo volledig stil.

In Vlaanderen wordt het weleens vergeten, maar de manier waarop de federale coalitie functioneert, wordt vooral aan Franstalige kant bepaald. In de strijd om het politieke marktleiderschap proberen de grootste twee partijen, de socialistische PS en de liberale MR, elkaar vliegen af te vangen. Dat gebeurt via een woordenstrijd tussen de partijvoorzitters Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez.Toen minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) vorige week met haar pensioenplan kwam, kwam van alle kanten kritiek, maar Bouchez wilde toch het hardste roepen. En dat deed de MR-voorzitter ook, net voor de werkgelegenheidsconferentie van vorige week. Hij stelde dat werkzoekenden die twee keer een vacature weigerden in een knelpuntberoep, maar bestraft moeten worden. Wat leidde tot een felle repliek van Magnette.Daarna ging Bouchez in een aantal interviews in overdrive: "Het debat over de knelpuntberoepen toont aan dat voor de linkerzijde de staat enkel dient om uitkeringen te betalen en rechten op te eisen, zonder enige dwang om bij te dragen en verplichtingen te hebben. De enige bijdrage die ze verwachten, komt van degenen die al werken. In hun redenering zijn dat de idioten van het systeem."Men krijgt de indruk dat een aantal politici constant in campagnemodus zit, ook al is het nog meer dan 2,5 jaar tot de volgende stembusslag. Bouchez voelt dat hij de volledige Franstalige rechterzijde kan aanspreken, en zo de PS als grootste partij naar de kroon kan steken. De Franstalige socialisten kijken angstig naar de sterke scores van de radicaal-linkse PTB/PVDA. De zenuwachtigheid zal bij de PS nog toenemen, wanneer over een aantal maanden de campagne voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk start. Met de meest populaire kandidaat, de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, haalt de Franse PS in de peilingen ocharme 7 procent van de stemmen. Doorstoten tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen is nu al uitgesloten.Voorzitters en ministers met verkiezingskoorts: dat straalt af op de rest van de regering en er worden terecht vraagtekens geplaatst bij de cohesie. De centrale as van Vivaldi - PS en Open Vld - komt zwaar onder druk. Bij de Vlaamse liberalen waren ze onlangs ook not amused dat bij de Franstalige socialisten niemand reageerde op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij stelt dat een PS-N-VA-coalitie na de volgende verkiezingen al zo goed als vastligt.Om de plooien glad te strijken, gingen Paul Magnette en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert enkele dagen geleden lunchen in een Italiaans restaurant in Sint-Gillis, wist La Libre Belgique te melden. De boodschap aan elkaar: we doen met deze regering verder tot het einde van de legislatuur.Dan verwacht men enige terughoudendheid van de andere partijvoorzitters. Wat niet gebeurde. Toen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in Terzake kwam verklaren dat niet-gevaccineerden dreigen minder vrijheden te hebben, kreeg hij via sociale media meteen lik op stuk van Bouchez. De vraag is of er tussen de regeringspartijen echt sprake is van een gewapende vrede, en zo ja, hoelang die zal duren.En zelfs als dat het geval is, wil het nog niet zeggen dat de hervormingsmotor aanslaat. Het pensioendossier is uitgesteld naar het einde van het jaar. De werkgelegenheidsconferentie die minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) organiseerde, lijkt uit te draaien op een praatbarak. En dat terwijl er bij de VDAB vacatures geschrapt worden, omdat ze niet ingevuld raken. In West-Vlaanderen moeten bedrijven Oost-Europeanen aantrekken, terwijl de werkloosheid in Wallonië een stuk hoger ligt. De Vlaamse regering wil dan ook druk zetten op de federale ploeg om een meer asymmetrisch en regionaal arbeidsmarktbeleid te voeren. De vraag is of het huidige overleg resultaten zal opleveren. Het voorstel van Frank Vandenbroucke om 60 terugkeercoaches in te zetten om het half miljoen langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen, overtuigt evenmin.Premier Alexander De Croo (Open Vld) beweegt niet. Hij lijkt meer en meer op de concièrge van deze regering. Benieuwd of hij straks dezelfde houding kan blijven aannemen, wanneer gesproken moet worden over de kernuitstap en de begroting voor 2022 aan de Europese Commissie moet worden overhandigd.