'Staalhard ontkennen is blijkbaar punt één in het handboek voor crisiscommunicatie van zulke multinationals', zegt Trends-journalist Bert Lauwers.

Er is geen gezondheidsimpact door PFOS. Dat stelt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in een reactie op de ophef over de vervuiling rond zijn fabriek in Zwijndrecht. "Als we al de studies bij elkaar nemen, moeten we concluderen dat bij de huidige concentraties en bij concentraties die in het verleden aanwezig waren, er geen problemen zijn voor de gezondheid", stelt Peter Vermeulen, 3M-directeur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Zo'n reactie stond helaas in de sterren geschreven, en staat haaks op de visie van vele toxicologen. Staalhard ontkennen is blijkbaar punt één in het handboek voor crisiscommunicatie van zulke multinationals. Het is een vaak beproefde strategie die onder meer ook sigarettenfabrikanten hanteerden toen zij ervan werden beschuldigd dat hun producten schadelijk zijn voor de gezondheid. Het komt vaak neer op een door bedrijfsjuristen gestuurde ontkenning van de feiten, om aan financiële damagecontrol te kunnen doen.

3M ontkent het zonlicht.

Het is al lang duidelijk dat PFOS toxisch is, en een persistent probleem is voor de volksgezondheid en het milieu. Dat de productie en het gebruik van de forever chemical in Europa al ruim een decennium verboden is, werd ook niet al stoemelings beslist. Het is het resultaat van jarenlang grondig onderzoek door Europese instanties zoals het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA. 3M zit in de VS al opgescheept met een resem rechtszaken over het gebruik van PFOS en andere PFAS. Het leidde onder meer tot een schikking van 850 miljoen dollar.

3M bewijst de chemiesector, die al lang werkt aan het verkleinen van zijn milieu-impact, alleszins geen dienst door op deze manier het zonlicht te ontkennen. Integendeel. Het laat lelijke vlekken achter op dat imago.

