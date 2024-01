Zo kunt u inspelen op de stijgende olieprijs

De aanval van de Amerikanen op Houthi-doelwitten in Jemen veroorzaakt een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten. De explosieve situatie jaagt de olieprijs 1,5 tot 2 procent hoger. Daar kunnen beleggers van profiteren.

Na wekenlange aanvallen door Houthi–rebellen via drones en raketten op transportschepen in de Rode Zee reageren de Amerikanen en hun bondgenoten met bombardementen op Houthi-doelwitten in Jemen. Als gevolg steeg de olieprijs met 1,5 tot 2 procent.

U kunt als belegger inspelen op een stijgende olieprijs, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Rechtstreeks

U kunt een tracker of ETF op ruwe olie kopen. In de internationale oliehandel zijn er twee dominante oliesoorten: de Europese variant met de Brent-olie en de Amerikaanse variant met de West Texas-olie (WTI).

· De uitgever WisdomTree biedt de WisdomTree Brent Crude Oil ETC aan. Het is een synthetische tracker die de Bloomberg Brent Oil Index schaduwt. Die noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BRNT FP en ISIN-code JE00B78CGV99. De jaarlijkse kosten bedragen 0,49 procent.

· Dezelfde uitgever heeft ook de WisdomTree WTI Crude Oil ETC in het gamma. Ook die noteert op Euronext Parijs met ISIN-code GB00B15KXV33 en tickersymbool CRUDP FP.

Onrechtstreeks

Een stijgende olieprijs is ook een positieve zaak voor olieaandelen. Momenteel zijn dit onze drie favoriete oliewaarden:

· AkerBP is onze favoriet bij de Europese olieaandelen. Olie vertegenwoordigt 85 procent van de groepsproductie bij AkerBP. De ambitieuze Noorse olie- en gasproducent schrijft een van de strafste groeiverhalen in de sector in de afgelopen vijf jaar. Met dank aan de ontdekking van het gigantische olie- en gasveld Johan Sverdrup, waarin AkerBP een belang van 31,6 procent heeft.

· Chevron is onze favoriet onder de Amerikaanse oliewaarden. Het management blijft het bedrijf runnen voor de aandeelhouder, met hoge dividenden en forse inkopen van eigen aandelen. Het aandeel is historisch goedkoop tegen 9 keer de winst en is ook de favoriete oliereus van superbelegger Warren Buffett.

· Schlumberger is de wereldmarktleider in oliediensten dankzij voortdurende innovatie en een sterke internationale aanwezigheid. De oliedienstenkampioen is dus niet in hoofdzaak afhankelijk van de Amerikaanse oliemarkt. Het aandeel kende de voorbije maanden een dip en kan nu tegen zeer redelijke waarderingen worden opgepikt.

Lees ook: