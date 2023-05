Wanneer moet je aandelen verkopen? 5 punten van aandacht

Aandelen kopen is leuk, op tijd verkopen nog leuker. Maar wanneer moet je verkopen? Het is een vraag waar veel beleggers mee worstelen.

Beleggers worden overstelpt met koopadviezen. Over het kopen van aandelen zijn boeken vol geschreven, maar over verkopen nauwelijks. Op tijd verkopen is echter net zo belangrijk. Veel beleggers worstelen met de vraag wanneer ze moeten verkopen, ook Isaac Newton. De Britse wiskundige berekende met gemak de baan van planeten, toch had hij grote moeite met het verzilveren van beurswinst.

Wat is het succes achter verkopen? Als de koers met procenten gedaald is, dan is het overduidelijk dat je eerder had moeten verkopen. Het is bekend dat particuliere beleggers winnaars te vroeg verkopen en verliezers te lang vasthouden. Vaak hebben ze geen doordachte exit-strategie en professionele partijen net zo min.

Hoe ziet een typische werkdag van institutionele beleggers uit? Ze gaan naar kantoor en schuimen de markten af naar interessante aandelen. Ze bestuderen vanuit verschillende invalshoeken welke aandelen daadwerkelijk koopwaardig zijn om ze op een later tijdstip te verkopen.

Wanneer verkoop je aandelen?

De enige reden om voortijdig aandelen te verkopen, is dat er betere te koop zijn. Als je kijkt naar de transacties van institutionele beleggers, dan zie je dat de aandelen vaak een mooie stijging achter de rug hebben. De meeste aandelen worden verkocht als ze 50 procent hoger noteren, of 50 procent gekelderd zijn, om geld vrij te maken voor de volgende aankoop.

Verkopen is ongeveer het moeilijkste van beleggen.

Het ideale verkoopmoment is niet evident. Verkopen is ongeveer het moeilijkste van beleggen. De meeste beleggers oogsten meer voldoening met het selecteren van goede aandelen dan met het doorgronden van foute keuzes. Bovendien geeft verkopen met verlies een wrange nasmaak.

Ook met goede aandelen komt er een dag dat je je afvraagt of je ze met de zekerheid van winst moet verkopen of dat je beter kunt wachten. Als je blij bent met kleine winsten, haal je nooit een grote winnaar binnen. Winnaars laat je lopen, verliezers verkoop je, maar het is ook iets waar je je als belegger prettig bij moet voelen. Elke maand aandelen kopen en verkopen met 6 procent winst, resulteert na een jaar ook in een plus van 100 procent.

Over het algemeen loont het om zo lang mogelijk in de markt te blijven. Transactiekosten romen het uiteindelijke rendement af. De beste exit-strategie is dus om de verkoop zo lang mogelijk uit te stellen. Ook mag je je niet uit het lood laten slaan door de volatiliteit van de markt. Aandelenkoersen stijgen en dalen, maar over langere periodes hebben tussentijdse koersschommelingen nauwelijks invloed.

Stof tot nadenken

Wanneer moet je juist wel nadenken over een verkoop?

Debiteuren. Als de openstaande rekeningen oplopen, kan dit een vingerwijzing zijn dat het bedrijf voor geleverde diensten almaar later of niet betaald wordt. Het debiteurensaldo volgt normaliter de groeivoet van de omzet. Omzet. Bedrijven zonder omzet zijn per definitie verlieslatend. Als de omzet stagneert, zien bedrijven hun beurskoers kelderen, tenzij ze concrete maatregelen presenteren. Sleutelfiguren. Elk bedrijf ondervindt hinder als de algemeen of financieel directeur, of het hoofd van ontwikkeling opstapt. Vaak is dit een teken van een machtsstrijd binnen het bedrijf. Voorraden. Bedrijfsvoorraden spiegelen zich aan de omzet. Als de voorraden sneller stijgen, dan wijst dit op een afzetprobleem. Hoewel hiervoor beproefde remedies bestaan, is geen enkele zaligmakend. Winst- en omzettaxaties. Vroeg of laat publiceert elk bedrijf tegenvallende resultaten. Zolang de teleurstelling eenmalig is, is de markt vergevensgezind. Bij de tweede opeenvolgende tegenvaller straffen beleggers het aandeel genadeloos af.

Doordenkertje

Aandelen die trendmatig stijgen, gaan niet failliet. Alleen aandelen in dalende trends gaan failliet. De neerwaartse trend is geen garantie, maar als een faillissement dreigt, dan dalen aandelen trendmatig. Ergo: koop geen aandelen met een dalende trend.