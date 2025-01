Waarom we Boeing opnemen in voorbeeldportefeuille

We nemen vandaag (donderdag 30 januari) Boeing op in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen. Daar zijn volgende argumenten voor:

· In 2025 moet het herstel dat sinds de zomer van vorig jaar is begonnen, doorzetten en een duurzaam karakter krijgen. Dat betekent in de eerste plaats dat de kosten moeten dalen en dat het productieritme omhoog moet. We rekenen erop dat in de loop van dit jaar Boeing weer een positieve vrije kasstroom draait en vanaf 2026 weer een winstgevend bedrijf is.

· Het orderboek is ondanks alle problemen nog steeds goed gevuld en had eind december een totale waarde van 435 miljard dollar voor liefst 5.500 commerciële vliegtuigen. De waarde van het orderboek is meer dan drie keer de huidige beurswaarde.

· De schuldpositie is aangepakt met een stevige kapitaalverhoging in 2024.

· Boeing is ook voor Donald Trump een strategisch belangrijk bedrijf, dat de facto in een duopolie zit met Airbus. Wanneer de leveringen weer toenemen dat zal dit een hefboomeffect hebben op omzet- en winstevolutie.