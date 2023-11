Synthetisch aandeel met AMG

Het aandeel AMG Critical Materials heeft het al verschillende maanden zwaar te verduren op de beurs.AMG verlaagde al tweemaal de prognoses voor de toekomstige resultaten. Toch zien we veel potentieel.

We zetten nog eens een haussestrategie op met een synthetisch aandeel. Dat is een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put met dezelfde uitoefendatum en uitoefenprijs. De potentiële winst is onbeperkt, maar het mogelijke verlies is ook niet gering. Dat komt omdat de call waardeloos wordt indien de aandelenkoers daalt en dat de koper van de put kan overgaan tot uitoefening. In dat geval moeten we aandelen aankopen tegen 25 euro, verminderd met de 3,3 euro ontvangen premie (6,70 – 3,40). Dat is ongeveer de huidige koers. Het risico is dus niet groter dan wanneer we de aandelen vandaag op de beurs zouden aanschaffen. We kopen tijd genoeg met een strategie die pas afloopt op 20 juni 2025.

Koop de call AMG juni 2025 met uitoefenprijs 25,00 euro @ 3,40 euro

Schrijf de put AMG juni 2025 met uitoefenprijs 25,00 euro @ 6,70 euro

Rond de huidige koers van 21 euro ligt een relatief sterke steunzone. We gaan ervan uit dat die standhoudt als er zich op de beurs geen rampen voordoen. Mocht dat toch gebeuren en raakt de aandelenkoers van AMG niet boven 25 euro, dan wordt de calloptie waardeloos. De geschreven put kan dan ook in de problemen komen, al liggen de zaken voor de koper van de put iets lastiger. Die zal 25 euro krijgen voor de aandelen, maar de put heeft wel 6,70 euro gekost. De koers van AMG zal bijgevolg onder 18,3 euro (25 – 6,7) moeten zakken eer de putkoper winst puurt uit deze optie. Voor wie dit synthetisch aandeel opzet, ziet de situatie er als volgt uit: de gekochte call loopt waardeloos af. Verlies 3,40 euro. De aandelen moeten gekocht worden tegen 25 euro. Totale kostprijs: 25 + 3,40 of 28,40 euro. Daar trekken we de ontvangen premie van 6,70 euro af. Een aandeel AMG kost in dat geval 21,7 euro (25 + 3,4 – 6,7). Zo’n drama is dat niet.

We gaan er echter van uit dat dit doemscenario geen waarheid wordt. Bij een koersstijging wacht pas een eerste weerstand van betekenis op 34,31 euro. In dat geval is deze calloptie tenminste 9,31 euro waard (34,31 – 25). We hebben voor dit contract 3,40 euro betaald. De nettowinst bedraagt zodoende 5,90 euro. Maar we hebben voor de geschreven put 6,70 euro ontvangen. Aangezien dit verkoopcontract waardeloos afloopt als de aandelenkoers boven 25 euro stijgt, blijft de premie van de schrijver. In totaal levert deze hausseconstructie bijgevolg 12,6 euro op (5,90 + 6,7).