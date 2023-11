Trackers op zilver

Wie wil investeren in zilver, hoeft niet noodzakelijk een grote kluis te huren om het metaal spul in op te slaan. Zilver-ETF’s komen tegemoet aan praktische en logistieke bezwaren.

In de voorbeeldportefeuille hebben we de meest liquide tracker iShares Silver Trust (ticker SLV) opgenomen. Die is echter niet verkrijgbaar bij alle brokers. Hierbij een tweetal alternatieven, en wat uitleg over de tracker op zilvermijnaandelen Global X Silver Miners.

iShares Physical Silver

ISIN-code: IE00B4NCWG09

Beurs: London Stock Exchange

Beheersvergoeding: 0,2%

Ticker: ISLN LN

Wie puur naar de jaarlijkse beheerkosten kijkt (0,2%), moet bij BlackRock zijn met deze Physical Silver ETF uit de iShares-productlijn die op de London Stock exchange (LSE) noteert. Deze fysieke tracker heeft 19,1 miljoen troyounce zilver onder beheer. De variant met tickersymbool ISLN noteert in dollar. Hou er wel rekening mee dat de kosten voor orders op de LSE bij sommige brokers hoger liggen dan voor orders op Euronext.

WisdomTree Physical Silver

ISIN-code: JE00B1VS3333

Beurs: Euronext Amsterdam

Beheersvergoeding: 0,49%

Ticker: PHAG NA

Bij deze zilvertracker uitgegeven door WisdomTree zijn de jaarlijkse beheerkosten ruim het dubbele. Het ook is een fysieke tracker, die 52,7 miljoen troyounce zilver onder beheer heeft. De tracker noteert op verschillende beurzen in verschillende valuta.

Global X Silver Miners ETF

ISIN-code: IE000UL6CLP7

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,65%

Ticker: SLVR GY

Dit is de Europese variant van de Global X Silver Miners ETF die zijn hoofdnotering op de Amerikaanse NYSE heeft. Sinds mei vorig jaar biedt Global X Funds de ETF ook op verschillende Europese beurzen aan. Wie een gespijsde dollarrekening heeft, kan overwegen om op de London Stock Exchange te kopen, waar de tracker in dollar noteert. Voor de meeste Europese beleggers zal de notering op Xetra in euro (tickersymbool SLVR) de meest aangewezen keuze zijn.

De onderliggende waarde is de Solactive Global Silver Miners v2-index. Die bestaat uit aandelen van 32 bedrijven die een significant deel van hun omzet uit de productie van zilver halen. De primaire zilverproducenten zijn in de minderheid, want voor de meeste bedrijven is zilver een bijproduct van andere metalen. Door het gebrek aan concurrentie zijn de jaarlijkse beheerkosten van SLVR met 0,65 procent aan de hoge kant. U zult in de index tevergeefs zoeken naar kleinere zilverproducenten en exploratiebedrijven. Wie een blootstelling aan deze groep verkiest, kan naar de ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (ticker SILJ) maar die noteert nog niet op een Europese beurs.