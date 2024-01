Trackers op opkomende markten

Beleggers die in opkomende markten willen investeren, doen dat het best via trackers.

Veruit de meeste ETF’s gebruiken een van de drie grote indexen om die te schaduwen: de MSCI Emerging Markets Index, de MSCI Emerging Markets IMI en de FTSE Emerging Markets Index. Die zijn kapitalisatiegewogen, zodat we bij de grootste posities dezelfde namen terugvinden, zij het met een licht afwijkende weging.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF (Acc)

ISIN-code: IE00BKM4GZ66



Beurs: Euronext Amsterdam



Beheersvergoeding: 0,18%



Ticker: EMIM NA



Deze tracker van de uitgever BlackRock schaduwt de MSCI Emerging Markets IMI index. Die is op dit moment samengesteld uit 3.159 bedrijven. Daarbij werd naar een zo volledig mogelijke spreiding gestreefd met naast grote bedrijven ook small- en midcaps. Aandelen uit China hebben het hoogste gewicht in de index (22,5%), gevolgd door India en Taiwan (beide 16,5%), Zuid-Korea (12,7%) en Brazilië (5,5%). We kiezen voor de variant die de inkomsten uit dividenden herbelegt omdat dat fiscaal de meest aantrekkelijke optie is. Er bestaat van dezelfde tracker ook een uitkeringsvariant, die noteert met ISIN-code IE00BD45KH83. De jaarlijkse beheerskosten zijn heel laag.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (Acc)

ISIN-code: IE00B4L5YC18



Beurs: Euronext Amsterdam



Beheersvergoeding: 0,18%



Ticker: IEMA NA



Ook deze ETF wordt uitgegeven door BlackRock, maar schaduwt de MSCI Emerging Markets Index. Het verschil met de IMI-variant bestaat erin dat het aantal aandelen in de index met 1.447 een stuk lager ligt. Dat komt omdat enkel in largecaps wordt belegd. De grootste vijf posities zijn identiek en ook de geografische samenstelling is gelijkaardig. De inkomsten uit dividenden worden herbelegd, maar er bestaat ook een variant die ze uitkeert (IE00B0M63177).

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Acc)

ISIN-code: IE00BK5BR733



Beurs: Xetra



Beheersvergoeding: 0,22%



Ticker: VFEA GY



Deze ETF wordt uitgegeven door Vanguard en noteert op de Duitse Xetra. De onderliggende index is de FTSE Emerging Markets, waarin 2.101 aandelen zijn opgenomen. Het grootste verschil met de indexen van MSCI is dat bedrijven uit Zuid-Korea niet in de index zijn opgenomen. Dat komt omdat Vanguard Zuid-Korea niet langer als een opkomende markt beschouwt. Inkomsten uit dividenden worden herbelegd. Er is ook een uitkeringsvariant met ISIN-code IE00B3VVMM84.