Trackers op olie-aandelen

Er zijn verschillende ETF’s die de mogelijkheid bieden om gediversifieerd in olie- en gasproducenten te investeren. Daarbij maken de meeste uitgevers een onderscheid tussen Europa en Noord-Amerika.

iShares Stoxx Europe 600 Oil&Gas ETF

Beurs: Xetra

ISIN-code: DE000A0H08M3

Beheersvergoeding: 0,47%

Ticker (Xetra): EXH1 GY



Deze tracker van de uitgever BlackRock schaduwt de Stoxx Europe 600 Oil&Gas-index. Die bestaat uit 22 aandelen van Europese energiebedrijven. De ETF noteert op Xetra en heeft 450 miljoen euro onder beheer. Het is een fysieke tracker waarvan de inkomsten worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten liggen eerder aan de hoge kant. Het rendement over de voorbije twaalf maanden is 10,1 procent

iShares S&P500 Energy Sector ETF

Beurs: Xetra

ISIN-code: IE00B42NKQ00

Beheersvergoeding: 0,15%

Ticker (Xetra): QDVF GY



Deze ETF wordt eveneens uitgegeven door BlackRock. De tracker heeft 848 miljoen dollar onder beheer en realiseerde de voorbije twaalf maanden een rendement van 25,7 procent. De onderliggende waarde is de S&P 500 Capped 35/20 Energy-index. Die bestaat uit 22 aandelen van Amerikaanse energiebedrijven. QDVF is een fysieke tracker waarvan de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten liggen een stuk lager dan van bovenstaande ETF.

Een alternatief met notering op Euronext Amsterdam is de iShares Oil&Gas Exploration&Production ETF met ISIN-code IE00B6R51Z18. Die schaduwt de S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploration&Production-index die 66 energiebedrijven telt. De index omvat de producerende bedrijven en enkele exploratiebedrijven. Het nadeel zijn de veel hogere beheerkosten (0,55%) en de lagere liquiditeit, gezien de kleinere omvang van de ETF met 296 miljoen dollar onder beheer.

Vectors US Listed Oil Services Index

Beurs: Xetra

ISIN-code: IE000NXF88S1

Beheersvergoeding: 0,35%

Ticker (Xetra): V0IH GY



Deze ETF van uitgever Van Eck is geschikt voor beleggers die in de oliedienstensector willen investeren. De tracker schaduwt de Market Vectors US Listed Oil Services-index, die 25 bedrijven telt. Vorig jaar realiseerde de tracker een rendement van 13,7 procent.