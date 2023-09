Inspelen op stijgende energieprijzen met trackers

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om op stijgende energieprijzen in te spelen. Zo zijn er trackers die de prijsontwikkeling van de olie- en gastermijncontracten (futures) nabootsen via een index. Een kanttekening is dat rechtstreeks investeren in futures alleen interessant is wanneer de onderliggende grondstof in backwardation is, dus als de prijs van futures met een latere afloopdatum lager ligt dan de huidige prijs.

Historisch wisselen periodes van backwardation en contango (latere contracten zijn duurder) elkaar af. Vorig decennium was olie meestal in contango, zodat de roll yield negatief was en het rendement aanvrat. In theorie is contango de normale situatie, omdat deze de extra kosten voor onder meer opslag en verzekering verrekent. De voorbije jaren is olie in backwardation, een gunstige situatie voor trackers op de olieprijs. Op dit moment bedraagt de prijs van het oktobertermijncontract voor WTI 90 dollar. Het januari 2024-contract kost 87 dollar en oktober 2024 zelfs minder dan 80 dollar.

WisdomTree WTI Crude Oil ETC

De Exchange Traded Commodity (ETC) van WisdomTree is een synthetische tracker, die de evolutie van de Bloomberg WTI Crude Oil-index schaduwt. De ETC met ISIN-code GB00B15KXV33 en ticker CRUDP FP noteert op verschillende beurzen, maar op het gebied van kosten en liquiditeit is de notering op Euronext Parijs de vanzelfsprekende keuze. Dezelfde uitgever biedt ook de WisdomTree Brent Crude Oil ETC aan. Deze noteert op Euronext Parijs met tickersymbool BRNT FP en ISIN-code JE00B78CGV99. De jaarlijkse kosten zijn met 0,49 procent identiek.

WisdomTree Natural Gas ETF

Wie wil handelen in aardgas, moet zich noodgedwongen op de Amerikaanse gasmarkt richten. Daar is de Henry Heb Natural Gas-future de referentie voor de gasprijs. Bij aardgas is de prijsstructuur van de termijncontracten seizoengebonden. Aardgas voor levering in de winter is duurder dan in de zomer. Vandaar dat er vanaf het december tot en met het maartcontract contango is en daarna backwardation. Ook de roll yield schommelt mee.

Deze ETC van WisdomTree schaduwt de Bloomberg Natural Gas-index. Het is een synthetische tracker met ISIN-code GB00B15KY104 en ticker NGASP FP, die noteert op Euronext Parijs. De beheerkosten bedragen 0,49 procent per jaar.