Terugblik op optieconstructies (2)

In 2024 hebben we heel wat optieconstructies opgezet. Hoe vergaat het die?

Bomen groeien niet tot in de hemel. Die uitspraak hoorden we al vaak als Nvidia ter sprake kwam. Vandaag is die meer dan ooit aan de orde. Het aandeel kost nu ongeveer 51 keer de jaarwinst. Zo’n waardering is alleen verantwoord als de winst jaarlijks fenomenaal stijgt, zoals dat al een hele tijd het geval is. Dat is moeilijk vol te houden. We gaven het advies geheel of gedeeltelijk winst te nemen, ofwel de aandelen te behouden en er calls op schrijven, zoals de call juni 2025 met uitoefenprijs 140 dollar. We ontvingen daar 20,58 dollar voor. Door de aanhoudend sterke aandelenkoers is de call nu 26,5 dollar waard. Afwachten. Wie geen aandelen bezit, hebben we de gekochte put juli 2025 met uitoefenprijs 125 dollar aangeraden. Die heeft 11,00 dollar gekost en is vandaag iets minder waard. We hebben voldoen tijd gekocht om af te wachten.

Met een koers-winstverhouding van 166 is het aandeel Tesla extreem duur. Het werd de voorbije drie maanden alweer 70 procent duurder. Tesla noteert tegen 21 keer de boekwaarde. We gingen à la baisse met een geschreven de call maart 2025 met uitoefenprijs 270 dollar. De premie bedroeg 29,96 dollar. Vandaag is dat een veelvoud. We zullen de aandelen moeten leveren. Wie geen aandelen bezat, kon de put mei 2025 met uitoefenprijs 230 dollar kopen tegen 22,93 dollar. Die is sterk gedaald in waarde. Verkopen.

De koers van Newmont Corp viel eind oktober in enkele dagen tijd van 58 naar 45 dollar en tegen het jaareinde zelfs tot 37 dollar. We vonden de koersdaling van het aandeel sterk overdreven. Newmont heeft uitstekende vooruitzichten op nog hogere winstmarges. Tijd om à la hausse te gaan. We stelden de gekochte call juni 2025 met uitoefenprijs 50 dollar voor. Het contract heeft 3,45 dollar gekost. Door de koersdaling van het aandeel viel de koopoptie ook sterk terug. Maar we hebben nog voldoende tijd.

Agnico Eagle Mines produceert edelmetalen, in het bijzonder goud. Het bestaat al sinds 1957 en een basiswaarde in een goudportefeuille. Elke correctie is een goed instapmoment. Met een geschreven putoptie proberen we het aandeel goedkoper dan de beurskoers aan te schaffen. De put april 2025 met uitoefenprijs 80 dollar bracht 8 dollar op. Dat contract kan nu al afgesloten worden met 3 dollar winst. We verwachten meer en wachten af. We kochten ook de call mei 2025 met uitoefenprijs 80 dollar tegen 7 dollar. Dat contract werd al 10 procent duurder, maar het kan meer worden voor wie wat geduld heeft.