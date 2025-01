Terugblik op optieconstructies (1)

Geen beter moment in het jaar dan kort na Nieuwjaar om een overzicht te maken van de strategieën die we de voorbije maanden hebben opgezet.

Walmart maakte in augustus alweer schitterende cijfers bekend en verhoogde zelfs zijn jaarprognose, maar het aandeel noteerde dicht bij zijn recordkoers (81 dollar). We verwachtten een daling en kochten de put maart 2025 met uitoefenprijs 80 dollar tegen 3,90 dollar. Intussen is de koers van dat contract sterk gedaald, want het aandeel noteert nu 92 dollar. Kan het die sterke prestatie volhouden? We hebben tijd gekocht tot 21 maart en wachten dus af.

Na het vertrek van CEO Pat Gelsinger begin december dikte de aandelenkoers van Intel meteen met 3 procent aan. Intel gaat door een moeilijke periode en er doken overnamegeruchten doken op. Qualcomm werd genoemd als overnemer. Ook het Britse chipbedrijf Arm heeft een bod uitgebracht. We kochten de call april 2025 met uitoefenprijs 26 dollar tegen 2,43 dollar. Door de verdere koersdalingen zakte de premie aanzienlijk. We wachten af. We kochten ook de put Intel maart 2025 met uitoefenprijs 20 dollar tegen 1,59 dollar. Dat contract werd intussen duurder, maar nog niet genoeg. Ook afwachten.

Chevron en Schlumberger zijn aandelen in de olie-industrie. Chevron is een olie- en gasproducent; Schlumberger levert goederen en diensten voor de olie- en gasexploratie. Mocht het conflict in het Midden-Oosten escaleren, dan gaan de olieprijzen wellicht omhoog. Een forse koersstijging van de olieaandelen zou dan niet meer dan logisch zijn. De kans op een stijging was groter dan een daling en we gingen dus à la hausse op beide aandelen. De geschreven put Chevron maart 2025 met uitoefenprijs 155 dollar bracht 13 dollar op. Zoveel is het contract ook vandaag nog waard. De gekochte call Schlumberger mei 2025 met uitoefenprijs 52,50 dollar heeft 1,85 dollar gekost, iets meer dan nu. Voor beide contracten rest nog voldoende tijd.

Meta Platforms is een geldmachine. De beurskoers is de voorbije twaalf maanden gestegen met 71 procent. Tien jaar geleden noteerde het aandeel nog 78 dollar, vandaag 603 dollar, of 667 procent meer. Zulke prestaties kunnen niet veel bedrijven voorleggen. Maar Meta kost meer dan 29 keer de jaarwinst en 10 keer de koers-boekwaarde. We zagen donkere wolken aan de horizon en gingen à la baisse. De gekochte put maart 2025 met uitoefenprijs 490 dollar kostte 32 dollar. Door de aanhoudende koersstijging is het verlies significant, maar er resten nog bijna tachtig dagen voordat het contract afloopt.