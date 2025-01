Terugblik op grondstoffen in 2024 (deel 1)

Op de energiemarkten was het beeld vorig jaar gemengd.

De beste prestatie op de energiemarkten kwam van aardgas uit de Verenigde Staten (NYMEX), dat bijna 40 procent duurder werd. De Europese TTF-prijs klom met ruim een kwart. Het grootste deel van die prijsstijgingen concentreerde zich in het vierde kwartaal. Ruwe olie werd voor het tweede jaar op rij goedkoper met vrij beperkte verliezen van 3 en 5 procent voor WTI en Brent. WTI noteerde dit jaar in een prijsvork van 70 tot 85 dollar per vat, maar beweegt de jongste weken aan de onderkant daarvan. De geopolitieke spanningen worden overschaduwd door bezorgdheid over de terugval van de vraag in China. Ook elders steekt recessievrees de kop op. Door de lage prijzen heeft OPEC+ zijn vooropgestelde productiestijging uitgesteld. Nieuwe sancties van Trump tegen Rusland en Iran kunnen de olieprijs in 2025 ondersteunen.

Uranium verloor dit jaar 17 procent, nadat de prijs begin dit jaar nog het hoogste niveau sinds 2007 had bereikt. Een belangrijke opmerking is dat het om de prijs op de spotmarkt gaat voor leveringen van uranium op minder dan één jaar. Die markt is door de beperkte volumes minder relevant. De contractprijs, die de toekomstige omzet en winst van de uraniumproducenten bepaalt, noteert 20 procent hoger dan een jaar geleden. De steenkoolprijs sloot het jaar af op het laagste niveau sinds april en eindigde het jaar met een verlies van 12 procent. 2024 was een recordjaar voor de steenkoolproductie in China, terwijl de vraag daalde. Daardoor dreigt een overaanbod.

Met een klim van 28 procent had goud het beste jaar sinds 2010. Het edelmetaal bereikte in vrijwel alle valuta een nieuwe recordprijs, vooral door het vooruitzicht op renteverlagingen door de lagere inflatie. Goud profiteerde ook van zijn status als veilige haven, niet alleen voor geopolitieke strubbelingen maar ook als indekking tegen de explosieve schuldgroei. Daarom bleven ook de centrale banken massaal goud kopen.

Zilver presteerde iets minder goed dan goud (+27%). De lagere investeringsvraag werd ruim gecompenseerd door de hogere industriële vraag. Die zal de komende jaren verder stijgen. Vooral de vraag van de fotovoltaïsche industrie neemt toe. Platina verging het minder goed, met een prijsdaling van 5 procent door de lagere vraag uit de autosector. Dreigende sancties tegen de grootste aanbieder, Rusland, leidden even tot een speculatieve prijsopstoot bij palladium, maar konden niet beletten dat het edelmetaal het jaar 16 procent lager afsloot.