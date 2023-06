Tarwe, het meest kansrijke graan

De overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland over de graanuitvoer loopt af op 17 juli. Het is nog onzeker wat er daarna gebeurt.

Bij de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in het voorjaar van 2022 schoten de granenprijzen omhoog. De daaropvolgende zomer was het grootste deel van die klim al ongedaan gemaakt. Nadien bleef de prijstrend neerwaarts gericht. Die beweging was het meest uitgesproken bij tarwe, waarvan de prijs vorige maand was teruggevallen naar het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Tarwe was een van de schaarse grondstoffen waar geen exportsancties voor gelden wegens het belang voor de voedselbevoorrading van een aantal landen. Door een overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland kon de uitvoer worden hernomen. Die deal loopt af op 17 juli en het is nog onzeker wat er daarna gebeurt. Het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldwijde export is door de droogte teruggevallen naar een historisch dieptepunt van 9 procent. Voor lentetarwe zijn de vooruitzichten iets gunstiger. Australië, een andere belangrijke exporteur, had drie opeenvolgende recordoogsten. Door het voorspelde El Niño-weerfenomeen wordt verwacht dat de uitvoer met een derde zal afnemen.





Maïs en soja

Bij maïs en soja waren de prijsbewegingen minder uitgesproken. De daling was niet zo fors, wat ook een rem zet op het herstelpotentieel. De Argentijnse sojaoogst was in meer dan twintig jaar niet meer zo laag, maar dat werd gecompenseerd door hoge opbrengsten in Brazilië. Aan de vraagzijde daalde de Europese invoer van soja met 12 procent. De maïsprijs daalde wel naar het laagste niveau sinds 2021, maar de terugval sinds de top was niet zo groot als bij tarwe. De voorbije weken zit maïs weer in de lift. Maar het is nog vrij vroeg op het seizoen en de wereldwijde productie zal hoog genoeg zijn, zodat er nergens schaarste dreigt.





Inspelen via trackers

Inspelen op een hogere tarweprijs kan via de WisdomTree Wheat ETC. Die synthetische tracker schaduwt de Bloomberg Wheat-index en noteert op verschillende Europese beurzen met de ISIN-code GB00B15KY765. Op Euronext Parijs is de ticker WEATP FP en op de Duitse Xetra is dit 0D7S GY. De tracker heeft 88 miljoen euro onder beheer en de jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,49 procent. Van deze tracker bestaan ook twee hefboomvarianten (prijsvariatie maal 2 en maal 3).

Een alternatief is de WisdomTree Grains ETF die noteert op de Duitse Xetra met ISIN-code GB00B15KYL00 en tickersymbool 0D7Y. De onderliggende Bloomberg Grains-index bestaat uit termijncontracten op tarwe (27%), maïs (37%) en soja (36%). Deze tracker is kleiner, met slechts 24 miljoen euro onder beheer.