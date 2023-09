Suiker op hoogste peil sinds 2011

De index van de voedselprijzen, gemeten door de Food and Agriculture Organisation (FAO), daalde vorige maand met 2,1 procent en staat bijna 12 procent lager dan een jaar geleden.

De index piekte in maart 2022, net na de Russische invasie in Oekraïne, en laat sindsdien gestaag een dalende trend zien. Suiker is de uitzondering die de regel bevestigt. Op de termijnbeurs van New York piekte de suikerprijs in april op 27 dollarcent per pond, het hoogste niveau sinds oktober 2011. Eerder deze maand werd die prijs nagenoeg geëvenaard. In Londen werd de piek van april doorbroken.





Lager aanbod

Als gevolg van het El Niño-weerfenomeen viel in India, de op één na grootste suikerproducent, tijdens het moessonseizoen beduidend minder regen. De regio’s waar suiker wordt verbouwd, kregen tot een derde minder neerslag dan gewoonlijk. Augustus was zelfs de droogste maand sinds de start van de metingen in 1901. Dat zal gevolgen hebben voor de opbrengst in het komende oogstseizoen. India wil de lokale prijsinflatie van voeding aan banden leggen en overweegt daarom voor het eerst in zeven jaar geen suiker te exporteren. Dat zal een impact hebben op het wereldwijde marktevenwicht, want India voerde in het afgelopen oogstjaar 6,1 miljoen ton suiker uit. Een jaar eerder werd nog een record van 11,1 miljoen ton geëxporteerd.

Ook in Thailand, de derde producent en de tweede exporteur, daalt het aanbod. Wie suiker zegt, kan niet om Brazilië heen. Het Zuid-Amerikaanse land staat in voor ongeveer een vijfde van de mondiale productie en de helft van de export. Een deel van de rietsuiker wordt er omgezet in de biobrandstof ethanol. Hoe hoger de olieprijs, hoe meer conversie naar ethanol en hoe minder suiker er beschikbaar is voor de export. De prijs van het zwarte goud zit de afgelopen tijd weer in de lift, waardoor ook de vraag naar ethanol stijgt.





Lage voorraden

Het lagere aanbod komt er op een moment dat de suikervoorraden erg laag zijn. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw verwacht dat die zullen terugvallen naar het laagste niveau in dertien jaar. Aanvankelijk ging de International Sugar Organisation voor het nieuwe oogstjaar 2023-2024 nog uit van een aanbodoverschot. Intussen heeft de instelling zijn kar gekeerd en wordt een deficit van 2,1 miljoen ton verwacht. Grote suikerhandelaren als Alvean gaan uit van een nog groter tekort. Door de grote netto longpositie op de termijnmarkten raden we op korte termijn geen longposities op suiker meer aan.