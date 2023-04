Stijgende prijzen zeldzame aardmetalen

Zeldzame aardmetalen en mineralen of rare earth elements (REE) zijn cruciaal voor toepassingen als batterijen, smartphones, windturbines, zonnepanelen, vliegtuigmotoren, satellieten en raketten. Ze zijn niet schaars en overal ter wereld te mijnen, maar de verwerking en raffinage ervan is extreem milieubelastend. Daarom zijn die processen in de jaren tachtig en negentig massaal aan China uitbesteed. Dat keert als een boemerang in het gezicht van het Westen terug.

Twee derde van alle REE wordt in China gemijnd, op ruime afstand gevolgd door de Verenigde Staten (14%) en Australië (6%). Voor het geraffineerde product bedraagt het Chinese marktaandeel zelfs 90 procent. De marktonderzoeker Benchmark Minerals berekende dat er tot 2035 wereldwijd minstens 400 mijnen bij moeten komen, om te voldoen aan de vraag naar REE voor batterijen voor elektrische voertuigen en energie-opslagsystemen.

Het verminderen van de Chinese afhankelijkheid is voor verschillende landen een prioriteit. Alleen is dat een werk van lange adem. De regering-Biden maakte budgetten vrij voor investeringen in mijnbouwprojecten. In Estland komt een nieuwe verwerkingsinstallatie en ook Australië en Aziatische landen schakelen een versnelling hoger. Zelfs in Europa, het meest mijnonvriendelijke continent, zitten REE-projecten in de pijplijn.

Inspelen via ETF

Veel bedrijven die in REE of andere kritische mineralen actief zijn, noteren op moeilijk toegankelijke beurzen in China en Australië. Een tracker als de Van Eck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) kan de oplossing brengen. Er is ook een Europese variant, die te koop is voor Belgische beleggers. De tracker schaduwt de MVIS Global Rare Earth /Strategic Metals-index, met 25 bedrijven waarvan het grootste deel afkomstig is uit Australië (39%), gevolgd door China (30%), de Verenigde Staten (6%) en Canada (6%). De ETF noteert in euro op de Duitse Xetra met tickersymbool VVMX GY en ISIN-code IE0002PG6CA6. Het is een fysieke tracker met ongeveer 120 miljoen dollar onder beheer (Amerikaanse variant REMX). De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,59 procent.