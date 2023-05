Platina is nieuwe lieveling

Tot vorig jaar was palladium erg in trek bij investeerders, terwijl platina als kneusje achterbleef. Die situatie is omgedraaid.

Dit voorjaar koerste de platinaprijs in het zog van goud en zilver naar het hoogste niveau in meer dan een jaar. De grootste afnemer is de automobielindustrie, maar platina wordt ook gebruikt voor andere industriële toepassingen, voor juwelen en als investering. Het marktevenwicht bij platina is omgedraaid van een overschot naar een tekort.

Eind vorig jaar ging de World Platinum Investment Council (WPIC) ook voor 2023 nog uit van een aanbodoverschot. Het grote prijsverschil tussen platina en palladium heeft daar anders over beslist. De autosector zag de voorbije jaren de productiekosten voor katalysatoren op basis van hoofdzakelijk palladium snel stijgen. Daarom werd het productieproces aangepast, zodat het veel goedkopere platina kon worden gebruikt. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten, want de WPIC verwacht dit jaar een stijging van de vraag met 24 procent. Tegelijk blijft de verwachte groei van het aanbod beperkt tot 3 procent door problemen in Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Begin dit jaar ging de WPIC uit van een deficit van iets meer dan 300.000 troyounce op een totale markt van ongeveer 8,2 miljoen. Vorige maand werd die schatting opgetrokken naar een tekort van 556.000 troyounce. Investeren in platina kan via de WisdomTree Physical Platinum ETF (ticker PHPT) die op Euronext Amsterdam noteert.

Slachtoffer eigen succes

Door de aanhoudende prijsstijging van de voorbije jaren werd palladium het slachtoffer van zijn eigen succes. Het is nog meer dan platina afhankelijk van de auto-industrie, want 80 procent van het metaal komt in katalysatoren terecht. Dat is op korte termijn een nadeel door de substitutie van platina, maar ook op langere termijn omdat verbrandingsmotoren de komende jaren uitgefaseerd zullen worden. Toch werd ook palladium dit voorjaar duurder. Aan de aanbodzijde verwacht Norilsk dat de output dit jaar 8 tot 14 procent lager zal uitkomen. Inspelen op een herstel van de palladiumprijs kan via de WisdomTree Physical Palladium ETF (ticker PHPD).

Een interessant alternatief voor beide ETF’s is het Amerikaanse Regenx Tech Corp. (ticker RGX). Het nog kleine cleantechbedrijf heeft een een milieuvriendelijke manier ontwikkeld om platina en palladium uit oude dieselkatalysatoren te recycleren.