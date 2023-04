Pessimisme rond Vodafone biedt kansen

De koers van het aandeel Vodafone zit al jaren in een sukkelstraatje. Ongeveer vijf jaar geleden betaalden beleggers 30 dollar, nu nog drie keer minder. De jongste twaalf maanden verloor het aandeel 30 procent van zijn waarde. Maar sinds begin dit jaar lijkt beterschap in de maak. We gaan voorzichtig à la hausse op een van de grootste telecomoperatoren ter wereld. We volgen voor deze rubriek het aandeel op de Amerikaanse markt, omdat de optiebeurs daar heel actief is. Heel wat strategieën zijn ingewikkeld en veel te duur. Daarom houden we het bij de praktisch uitvoerbare.

Het aandeel Vodafone is niet duur met een koers-winstverhouding van 9,5. Bovendien bedraagt het verwachte dividendrendement meer dan 8 procent. Wie voor de lange termijn optimistisch is en van plan is het aandeel te kopen, kan overwegen putopties te schrijven. Zo kan de aankoop gebeuren tegen een korting.





Geschreven put

Schrijf de put Vodafone oktober 2023 met uitoefenprijs 14,00 dollar @ 3,15 dollar

De koper van deze optie heeft het recht aandelen Vodafone te verkopen tegen 14 dollar. Dat is meer dan de huidige koers van 11,5 dollar. Maar voor dat recht betaal je 3,15 dollar. Wij staan aan de andere zijde, en incasseren die premie. Als de aandelenkoers boven 14 dollar stijgt, wordt de intrinsieke waarde van de put 0 en blijft de premie van 3,15 dollar van de optieschrijver. Daalt de aandelenkoers van Vodafone, dan blijft de premie wel van ons, maar betalen we de aandelen tegen 14 dollar. Kostprijs: 10,85 dollar (14 – 3,15) of of 6 procent onder de huidige beurskoers.





Koop de call Vodafone januari 2024 met uitoefenprijs 15,00 dollar @ 0,22 dollar

Door de negatieve stemming rond het aandeel zijn de koopopties niet duur. Voor een prikje koopt u deze call, die u het recht geeft Vodafone-aandelen te verwerven tegen 15 dollar. Dat is veel meer dan de huidige beurskoers. Als die begint te stijgen, dan wacht een weerstand rond 12,5 dollar. Eens die overwonnen is, zien we geen hindernissen tot 15 dollar. Tot begin volgend jaar kan veel gebeuren. In februari 2021 bedroeg de aandelenkoers 19 dollar. Bij zo’n koers hoort een intrinsieke waarde van 4 dollar voor dit contract.